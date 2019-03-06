高雄包子比賽正式起跑　韓國瑜宣傳：參加的包子沒有我

▲韓國瑜透過line宣傳包子大賽，還不忘幽自己一默 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜之前被酸是「土包子」，但沒想到韓國瑜化酸文成比賽，請觀光局舉辦了高雄包子大賽，而且韓國瑜還在自己的line群推播當中宣傳活動已經開跑，韓國瑜表示雖然只能看著圖片垂涎欲滴，歡迎大家踴躍投票，但也不忘提醒大家，「參加的包子裡沒有我」，大家可以放心投票。

總統府發言人黃重諺日前酸酒後的韓國瑜是「土包子」，引發各界熱議。對此，高雄市觀光局長潘恒旭在2月21日在臉書PO出一張包子的照片，同時寫到「接下來辦高雄市大包子選拔？」不過事後潘恒旭還真在3月初舉辦「包子大賽」。這一招使出「借力使力」，當時也讓前行政院發言人胡幼偉在臉書上大讚，「這個點子絕妙。」

觀光局還找來包子女神牟芝緹當包子大賽代言人。（圖／翻攝自牟芝緹IG）

現在包子大賽開跑，投票時間是在3月4日到11日，韓國瑜透過line群推播宣傳，告訴大家包子大賽已經開始了，「雖然我只能看著圖片垂涎欲滴，但歡迎大家踴躍投票，選出你心目中最好的高雄包子」，講完還不忘幽自己一默，「對了，參加的包子裡沒有我，大家可以放心投票」，讓人看了會心一笑。