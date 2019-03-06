「我是農民兄他是賣菜郎」　廈門市長莊稼漢：我跟韓國瑜產銷合一

▲廈門市長莊稼漢（左）期待高雄市長韓國瑜來訪。（圖／記者陳政錄攝、ETtoday資料照）

記者陳政錄／北京報導

高雄市長韓國瑜3月22至28日率團登陸，訪問香港、澳門、深圳及廈門等城市。廈門市長莊稼漢6日說，韓國瑜戲稱自己為「賣菜郎」，而自己是因為名子關係被朋友稱為「農民兄」，「當一個種菜跟一個賣菜的在一起，就成為產加銷一體化，有利於促進農民增收、農業增效」。

福建省委書記于偉國也在接受媒體追問時表示，非常歡迎韓國瑜來福建，「因為這可以增進兩岸人民的共同福祉」。

大陸第十三屆全國人民代表大會第二次會議在北京召開，福建省代表團6日舉辦團體會議，福建省委書記于偉國、省長唐登杰，廈門市委副書記、市長莊稼漢等出席。值得注意的是，前國台辦主任、海協會長張志軍雖在名單上，但今天並未出席。

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，福建省代表團全體會議。（圖／記者陳政錄攝）

面對媒體提問韓國瑜將赴廈門參訪，莊稼漢先是鄭重表明，「我們歡迎並支持在九二共識基礎下，增進兩岸交流合作，增進兩岸同胞的利益和福祉」。

但語畢他態度從慎重轉為愉悅，微笑表示，對韓市長的來訪我個人非常期待。他說，有兩點是他一定要補充的，「第一點是韓市長自稱是賣菜郎，我的朋友戲稱我是農民兄，因為我叫莊稼漢」，因此「當一個種菜跟一個賣菜的在一起，就成為產加銷一體化」，勢必有利於促進農民增收、農業增效。

第二點，莊稼漢補充過去在南平市任職時，當地環境生態、農產品品質優越，因此他跟韓市長一樣，設法要把南平的農產品賣出去，把賓客引進來，「這一點我跟韓國瑜是有共識的」。

高雄市長韓國瑜4日召開高雄市政府兩岸工作小組會議，宣布將於3月22至28日率團登陸，訪問香港、澳門、深圳及廈門等城市，對此大陸國台辦在當天立即做出回應，表示歡迎在堅持九二共識前提下的兩岸交流。國台辦劉結一也在5日北京人民大會堂內接受媒體追問時，微笑表示「歡迎他過來」。

另面對外界認為，韓國瑜此行除推進經貿交流外，可能還有其他政治目的，韓國瑜則在日前鄭重強調，自己絕對遵守預定行程，依法行事，不會節外生枝。

▼大陸國台辦主任劉結一歡迎韓國瑜訪陸。（圖／記者曾俊豪攝）