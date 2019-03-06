移工聯盟抗議「收容所有錢才有飯吃」　移民署：沒人挨餓

▲移工聯盟抗議人士6日早上到移民署抗議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移工聯盟6日上午10點到移民署前抗議，反映臨時收容所內有受收容人沒錢吃飯挨餓之情事，要求政府支付遭收容移工之伙食費。移民署澄清：並無臨時收容所受收容人挨餓之情況，實務上移民署對於臨時收容所受的收容人，如果遇到財務狀況不佳無力支付伙食費，收容所會尋求善心人提供愛心便當，或由同仁協助支付伙食費，或由公務預算支付，移民署說並無讓受收容人沒錢吃飯狀況發生。

移民署表示：依現行法令規定，外國受收容人須自行支付伙食費，無力負擔者，先由政府就業安定基金墊付，事後向應負擔人追討費用，或由公務預算支應。對抗議團體反映上述情事，移民署人員請抗議團體提供具體個案供署方查詢改進，但抗議團體現場並未提出：具體欠錢挨餓的外籍移工個案，雙方僅就現行入所伙食制度進行協商。

移民署說，早期偶見臨時受收容人沒錢，轉向其他受收容人借錢狀況，為避免這一問題再度發生，目前已要求各專勤隊，對於受收容人入所前，清查當事人財物，若當事人無財力支付伙食費，一律由就業安定基金墊付後，向應負擔者追討費用，或由公務預算支應，應該不會在發生受收容人借錢吃飯，或因沒錢隱忍挨餓之情況。

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