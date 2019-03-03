留美碩士返台啃老！天母女「鈍器弒母」　警返現場：全被清洗了

▲殺害母親的林女3日下午遭警方移送，檢警證實她有留美碩士高學歷。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林天母區發生一起親生女兒殺死母親的逆倫血案，警方深入調查發現案件仍有諸多疑點，包含為何女兒要虛構母親在返家途中遭不明歹徒攻擊、被好心人送回家等；而且事發前後女兒曾到樓下丟棄不明物品，外加警方到場發現家中異常整潔有打掃過跡象，浴室還發現臉盆和洗過的毛巾，客廳碎玻璃也有整理跡象，關於犯案後，林女冷血清理現場跡象，是否為林女獨力所為，警方正調閱監視器過濾釐清中。

士林警方表示，行兇殺害母親的林女雖從美國念傳播學碩士取得學位後於2010年歸國返台定居，林女對外自稱是英文老師，但實際上已失業多年，平常生活費都是靠開設服飾店的媽媽供應，警方驗屍後確認林母遭外力殺害，急詢消防局救護人員，確認林母陳屍倒臥在臥室地板上，但鑑識人員到場，除了床單上有些微滲出血跡沾染痕，客廳臥室等其他地發都沒有發現血跡。

▲家境富裕的林姓貴婦1日晚間全身是傷送醫急救。（圖／記者張君豪翻攝）

根據法醫驗屍報告，林女包含頭部、軀幹四肢有多處頓挫瘀青血腫，法醫專業意見判定是遭棍棒類鈍器打死，鑑識人員重回現場採證，卻發現客廳茶几玻璃碎裂可能有打鬥跡象，但卻未發現血跡或其他生物跡證，鑑識人員研判現場案發後遭人清洗。

另外警方鑑識人員，在屋內浴室發現臉盆和洗過的毛巾，警方研判林女犯案後曾清洗過現場，並在案發前後丟棄不明物品，警員不敢大意，立即查扣屋內臉盆、毛巾及包含掃把、屋內棍狀物、碎玻璃等帶回化驗血跡、DNA以釐清確切兇器。

另外警方調查，發現林女並無犯罪記錄和精神病史，案發地林家人僅有死者一人設籍該處，近年來也沒有家暴、深夜吵鬧的報案查處記錄，林家也非市政府列管的高關懷風險家庭，林女為何因糾紛吵架殺死母親，犯案動機警方仍在調查。