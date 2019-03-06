工地日薪1500太誘人　越男「呷好逗相報」冒險都要來

▲兩名越南籍男子表示，在越南一直都找不到工作，透過同鄉友人「呷好逗相報」，才知道在台灣光在工地1天就有1500元的工資，台灣的薪水非常吸引人，因此才會鋌而走險來台打工。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐鄉與竹北市交界一處工地，遭民眾檢舉疑似有非法入境的越南籍男子在此工作，海巡署偵防分署新竹查緝隊獲報後，埋伏蒐證後果然找到兩名非法入境打工的越南籍男子。兩人表示，在台灣打工1天可賺1500元，但在越南都找不到工作，才會鋌而走險。由於此舉已違反《入出國及移民法》，訊後將兩人移送至移民署新竹縣專勤隊等待遣返。



海巡署偵防分署新竹查緝隊日前接獲海巡「118」專線報案，報案人表示在新竹縣新豐鄉、竹北市交界之公共工程工地，有多位越南籍人士以「假觀光真打工」的方式入境並逾期不歸，滯留台灣打零工維生，偵防分署新竹查緝隊組成專案小組積極偵辦。

專案小組經勘查蒐證，發現工地確有不明外籍人士，以搭乘未掛牌車輛至工地工作。新竹查緝隊於2月某日凌晨開始埋伏，待幾位外籍非法打工人士乘車抵達後，立刻以前後包夾方式進行攔查，果然發現38歲男子LE PHUONG NAM、44歲男子TRIEU THANH TUNG，兩名持觀光護照卻來台逾期停留越籍男子。

新竹查緝隊接指出，兩名越南籍男子2018年11月持觀光護照入境，抵達台灣後開始進行「假觀光、真打工」。兩名越南籍男子表示，在越南一直都找不到工作，透過同鄉友人「呷好逗相報」，才知道在台灣光在工地1天就有1500元的工資，台灣的薪水非常吸引人，因此才會鋌而走險來台打工。兩人已違反《入出國及移民法》，新竹查緝隊訊後將兩人移送至移民署新竹縣專勤隊等待遣返。