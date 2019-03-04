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社會 社會焦點 保障人權

連選3家婚仲都吃虧　原來頭家都是同一人

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圖文／鏡週刊

本刊調查，遭自救會成員指控詐婚的協會由一名陳姓男子負責，以亞太、環亞、心心相印等名稱，成立多家外籍婚姻媒合協會，透過移民署網頁宣傳及自架網站，以類似「選妃」的形式經營，吸引有結婚意願的男子透過網路客服或電話詢問，進而誘導簽約。

業者在網路用選妃方式打廣告，遭民眾檢舉。（讀者提供）

這些協會後來發生多起疑似詐婚糾紛，屢遭檢舉而被移民署撤照。不過投訴人表示，撤照只是治標，同一批人只要更換負責人和協會名稱，又可向移民署申請開設，繼續營業。而受害民眾若向業者提告刑事詐欺罪，也因發生地在境外，台灣無司法管轄權，最後只能被當成民事糾紛處理。

  1. 投訴人質疑中國媒婆、仲介詐婚，透過網路與對方理論。（讀者提供）
  2. 婚仲業者告訴投訴人，提供全額包套服務，但實際狀況卻跟業者宣稱的不符。（讀者提供）

律師沈晉瑋指出，依《入出國及移民法》第六十條第一項「從事跨國（境）婚姻媒合者，對雙方當事人所提供資料，應善盡查證、保密義務，並於經雙方當事人書面同意後，完整、對等提供」，違者可處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰，並得連續處罰。另外，婚姻媒合協會在簽訂書面契約後，對於雙方當事人同意提供的個人資料，包括身體健康狀況、家庭背景、婚姻紀錄、犯罪紀錄、收入存款等經濟狀況，應全部提供不得隱匿。

多名投訴人指出，都是下載移民署網頁中的合法婚姻協會名單，才前往參加媒合。

本刊前往位在北市公館、在移民署網站上標榜合法，卻遭指控詐婚的「愛戀之旅國際婚姻媒合協會」，現場空無一人，多次撥打電話也無人接聽，令人質疑是否因屢遭控詐婚而暫時歇業。


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關鍵字：鏡週刊,外籍婚姻,移民署,婚仲

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