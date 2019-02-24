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台灣燈會首次新住民主題！　鋼材蚵殼交織「海之女神」　

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▲移民署長邱豐光23日前往參關燈會新住民主燈海之女神。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署長邱豐光23日前往參訪燈會新住民主燈、並與新住民代表合影。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2019年台灣燈會新景點！首座以台灣新物民為主燈塔「海之女神」是台灣燈會史上30年首度以新住民為主的大型藝術主燈，移民署指出該燈高達15公尺、以5噸鋼材和30萬顆蚵殼串象徵飄洋過海以堅毅勇氣落地生根意象，海之女神像由「新住民發展基金」補助，移民署長邱豐光昨天23日偕新住民發展基金管理委員特地前往參訪，也藉此呼籲民眾關心新住民在台相關議題。

移民署署長邱豐光致詞時表示：海之女神像，有新住民實際參與製作過程，一起打造這座意義深遠的新住民藝術主燈，「海之女神」代表移民署一直以來強調的「尊重多元，欣賞差異」的精神，也呼應「你容我融」和諧意象

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▲移民署長邱豐光23日前往參關燈會新住民主燈海之女神。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署長邱豐光23日前往參觀燈會新住民主燈海之女神。（圖／記者張君豪翻攝）

「海之女神」由國際藝術家王文志、陳昱榮共同設計，與當地新住民一同參與創作編織蚵殼，而蚵殼與鋼材的交織，象徵飄洋過海來到台灣展開新生活，與新住民刻苦耐勞精神及國際多元文化交流，隱喻與這塊土地密不可分。

移民署說：展區另規劃35場次的異國主題表演活動，邀請法國、西班牙等國及在地新住民優秀表演團體，讓大家更加了解新住民母國文化。民眾前來賞燈回答問題並上網打卡分享，即可免費獲得明信片及限量國旗燈籠。每日僅發送1,000份，移民署希望藉此燈會盛典，推廣新住民相關議題。

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關鍵字：移民署,海之女神,邱豐光

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