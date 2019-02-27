內臟排泄物堆滿地　北市萬華區屠宰場逮22逃逸外勞

記者張君豪／台北報導

因應228連假，家禽肉品有大量市場需求。移民署接獲情資，發現北市萬華區屠宰廠內有業者聘雇逃逸外勞，利用凌晨加班宰殺家禽屠體。移民署指出，因屠宰場動線複雜，且刀具遍佈地面濕滑充滿血水、羽毛排泄物，專勤隊幹員為避免行動時外勞倉皇逃逸造成人員傷害，調集調查局市調處、海巡偵防分署、多地區憲兵隊結合市府、憲、調海巡單位動員119名幹員包為查緝、日前收網查獲18名失聯、4名逾期居留外勞。

▲移民署幹員日前直行聯合稽查行動，在萬華區屠宰場逮捕22名逃逸外勞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署幹員日前直行聯合稽查行動，在萬華區屠宰場逮捕22名逃逸外勞。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署台北專勤隊指出：該屠宰場因元宵節休市兩天後、市場面臨229連假，消費者採購雞鴨肉需求大增，業者鋌而走險聘僱逃逸外勞，為規避查緝都利用深夜10點到凌晨進行屠宰雞鴨、生鮮肉品運送作業。

但專案小組頻估，該屠宰場占地廣闊、外圍緊臨交通要道，專勤隊員擔心查察過程中出現非法外勞翻牆衝入車道，或者持刀具反抗造成傷害，幹員評估屠宰場出入動線複雜、地面濕滑、宰殺雞鴨血水、羽毛排泄物、廠區塞滿大型清洗、宰殺機具、械具遍佈，且掛載雞隻之尖銳吊鉤佈滿二樓屠宰區，實在非常危險：「老實說，我們很少在這麼惡劣危險環境收網抓人！」

▲移民署幹員日前直行聯合稽查行動，在萬華區屠宰場逮捕22名逃逸外勞。（圖／記者張君豪翻攝）

專勤隊很少在如此複雜場域收網逮人，評估行動前有相當高風險，後來決定聯合市府、調查站、憲兵隊、海巡人員集結近120幹員，採優勢人力策略，圍住屠宰場所有動線，隨後進場清查，查緝人員因而選擇深夜出擊一舉成擒。

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