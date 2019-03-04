劣婚仲害血本無歸　移民署：週刊點名的都被撤照了

▲移民署呼民眾找跨國婚姻切莫輕信網路廣告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對媒體《鏡週刊》報導多位民眾經移民署許可跨國婚姻協會仲介越南、大陸新娘，女方卻來台落跑，明顯涉及詐騙行為，移民署4日中午澄清，對國內婚姻協會均依法管理，媒體報導的台灣環亞、中華民國心心相印協會、台灣亞太協會等均早遭署方廢除從事婚姻許可證。未來移民署也會修法研擬「汰劣條款」保障消費者權益。

移民署中午發表聲明：對經許可的婚媒協會均依法管理並進行業務檢查及服務品質評鑑等輔導措施，也會主動查察違法情事，以保障民眾權益。移民署強調，根據現行移民法規定，跨國婚媒不得為營業項目、不得要求期約報酬及不得廣告。

移民署方人員表示：婚媒團體如有涉及違法、詐欺行為，將廢止許可並註銷許可證，以維護民眾權益。週刊提到「台灣環亞」、「中華民國心心相印兩協會」「台灣亞太協會」，已於2018年10月17日、2016年8月5日經署方廢止從事婚媒媒介並註銷營業許可。

移民署統計台灣從2009年至2018年間、裁處違法跨國婚姻媒合案件共511件，裁罰金額7484萬元，其中違反從事跨國婚姻媒合規定、例如業者要求報酬占47.5%，共有243件。

但被害人向媒體投訴：這些惡質協會屢遭檢舉雖被移民署撤照，但撤照只是治標，同一批人只要更換負責人和協會名稱，又可向移民署申請開設、續做黑心生意。受害民眾若向業者提告詐欺，也因發生地在境外，台灣無司法管轄權，最後只能被當成民事糾紛處理。

對此移民署強調：未來也將進行修法，針對報導所指違法經廢止許可，又籌組立案社團法人另掛招牌從事婚媒者，將研議汰劣條款。對於民眾的訴求移民署不會坐視不管，民眾若對網跨國婚仲廣告有疑問，也歡迎電洽移民署查證以免上當。

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