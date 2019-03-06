　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸太空站飛行任務今年啟動　2022年建成投入營運

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國空間站“天宮”核心艙（工藝驗證艙）亮相航展 。（圖／翻攝自中新網）

▲中國大陸空間站「天宮」核心艙（工藝驗證艙）亮相航展 。（圖／翻攝自中新網）

記者馬叔安／綜合報導

「中國航天載人」網站4日表示，大陸空間站（台灣稱太空站）飛行任務即將拉開序幕，空間站核心艙、長征5號B運載火箭和首飛載荷將在下半年先後進行發射場合練，後續將進行長征5號B運載火箭的首飛任務，按照計劃，空間站將於2022年前後建成。

「今年是我國空間站建造任務的關鍵之年」，中國航天載人指出，目前，空間站核心艙和執行發射任務的長徵五號B運載火箭，正在抓緊研製生產，將於年底前進行發射場合練和首飛任務準備工作；執行空間站飛行任務的航天員也在按計劃抓緊選拔訓練，核心艙載荷正在積極開展初樣階段研製，其他各系統都在按工程總體計劃安排抓緊各項工作準備。

中國航天載人表示，建設具有國際先進水平的空間站，解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題，是大陸載人航天工程「三步走」發展戰略中第三步的任務目標。

▲▼大陸空間站核心艙內裝首度曝光。（圖／翻攝自央視）

▲大陸空間站核心艙內裝首度曝光。（圖／翻攝自央視）

此外，中國載人航天工程辦公室在今年6月，還將與聯合國外空司聯合完成空間科學應用合作項目遴選工作，啟動多個項目的實施工作，在開展空間站研製建設任務的同時，工程全線還在抓緊新一代載人運載火箭、新一代載人飛船等專項預研項目的實施工作，開展載人月球探測方案研究論證，以及相關關鍵技術攻關，為載人探索開發地月空間奠定基礎。

大陸全國政協委員、中國首飛航天員楊利偉4日接受中央廣播電視總台訪問時表示，「去年5月份，我們發佈了航天事業合作項目大綱，有27個國家、42個項目參與，近20個項目入圍，目前我們正在進行組織專家評審。」

中國載人航天計劃（China Manned Space，縮寫CMS）是大陸的載人航天計劃，於1992年9月21日建立，計劃分為三個步驟：第1步驟目標是將太空人送入太空天地往返（神舟1號至神舟6號），第2步驟建立第1階段短期的天宮1號目標飛行器（神舟7號至神舟10號）、第2階段中期30天為基準的天宮2號太空實驗室（神舟11號、天舟1號），第3步驟建立長期天宮太空站。

ET快訊
蔡依林曬美照　阿信偷回「啾啾❤曖昧密碼」被抓到了！
獨／鄒族妹爆乳烤香腸　18年前嫩照曝光…酒窩超甜美
孕妻慘遭凌辱！南非丈夫趕救她…怒砍性侵犯「剁碎成屍塊」

關鍵字：空間站,天宮二號,長征火箭,中國航天

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／屋內火海蔓延！防盜窗「斷逃命路」　他4樓陽台活活燒成焦屍

A型怕麻煩、B型怕寂寞...四大血型性格大揭露　網：太準了！

陸研究與試驗發展經費連升4年　科技部：超歐盟15國平均

影／就是愛《浪子回頭》！陸民眾集體以台語飆唱表情超陶醉

大陸太空站飛行任務今年啟動　2022年建成投入營運

華為胡厚崑：各國政府、業界應共同制定網路安全標準

長髮正妹全裸直播遭愛犬「後面來」　網傻眼：活得不如狗

「翻白眼」女記者再現！這次兩會靠詭異坐姿吸睛　網全歪：姊夫漏電？

《政府工作報告》200字概括對台方針　涉台內容釋放四大信號！

兩岸連江縣長馬祖座談　「黃岐航線」增班取得共識

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

影／屋內火海蔓延！防盜窗「斷逃命路」　他4樓陽台活活燒成焦屍

A型怕麻煩、B型怕寂寞...四大血型性格大揭露　網：太準了！

陸研究與試驗發展經費連升4年　科技部：超歐盟15國平均

影／就是愛《浪子回頭》！陸民眾集體以台語飆唱表情超陶醉

大陸太空站飛行任務今年啟動　2022年建成投入營運

華為胡厚崑：各國政府、業界應共同制定網路安全標準

長髮正妹全裸直播遭愛犬「後面來」　網傻眼：活得不如狗

「翻白眼」女記者再現！這次兩會靠詭異坐姿吸睛　網全歪：姊夫漏電？

《政府工作報告》200字概括對台方針　涉台內容釋放四大信號！

兩岸連江縣長馬祖座談　「黃岐航線」增班取得共識

術後復原良好　黃鈺仁盼奧運積分榜衝上前二

日本紀州半島空靈系山海景點大搜查　穿平安裝玩穿越

獨／阿里山「新亮點」香腸妹爆紅！18年前「嫩照」曝光...驚呆一票人

日本絕景三方五湖幫你實現願望　漂浮舟屋、米其林七星級體驗

富士山伴您賞紫藤花粉蝶花芝櫻　繽紛花海一次滿足

網美衝啊！粉嫩系飲品店襲捲高雄　40款果茶飲＋7種手揉珍珠

皇家隊鐵捕手肘動刀　佩瑞茲本季提前報銷

鮮血滲衣！58歲男左胸「乳頭爆漲8cm」　他當胸肌拖10年

被韓粉狂call飆髒話打爆了！王浩宇喊冤：喝酒是必然的

自製雪景！屁孩亂噴滅火器　旅館淪廢墟...網嗆告：希望畜生賠得起

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

大陸熱門新聞

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶..

床的世界、和成研發長照產品登陸

iPhone陸售價再跌　最高降..

「翻白眼」女記者這次兩會靠「這..

情侶「房租沒繳」突消失！房東開..

用餐一半！巨肥「米奇」墜落碗旁

1600輛Model 3　被陸..

長髮妹全裸直播遭愛犬「後面來」

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

借友46萬創業　5年後收到全新..

超越火星文　師崩潰：不識字了

女子頭痛嘔吐　一查腦內有7蟲

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

長征11號2019將在黃海獻海上首秀

中國2018年以突破歷史的37次發射，首次獨居世界航天發射次數年度第一。邁入2019除了宣布開啟計劃全年實施30餘次太空發射外，長征十一號運載火箭也將首度執行次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗，地點預計選擇在黃海海域進行「海上首秀」。

中國航天集團：今年發射衝拼30次以上

天宮二號完成高精度伽馬射線暴偏振探測

陸「行雲工程」有望明年上天組網

天宮二號觀測成果豐碩明年離軌

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

大S汪小菲爆婚姻危機

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

大S認了：經營兩地婚姻不容易

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面