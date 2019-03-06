大陸太空站飛行任務今年啟動　2022年建成投入營運

▲中國大陸空間站「天宮」核心艙（工藝驗證艙）亮相航展 。（圖／翻攝自中新網）

記者馬叔安／綜合報導

「中國航天載人」網站4日表示，大陸空間站（台灣稱太空站）飛行任務即將拉開序幕，空間站核心艙、長征5號B運載火箭和首飛載荷將在下半年先後進行發射場合練，後續將進行長征5號B運載火箭的首飛任務，按照計劃，空間站將於2022年前後建成。

「今年是我國空間站建造任務的關鍵之年」，中國航天載人指出，目前，空間站核心艙和執行發射任務的長徵五號B運載火箭，正在抓緊研製生產，將於年底前進行發射場合練和首飛任務準備工作；執行空間站飛行任務的航天員也在按計劃抓緊選拔訓練，核心艙載荷正在積極開展初樣階段研製，其他各系統都在按工程總體計劃安排抓緊各項工作準備。

中國航天載人表示，建設具有國際先進水平的空間站，解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題，是大陸載人航天工程「三步走」發展戰略中第三步的任務目標。

▲大陸空間站核心艙內裝首度曝光。（圖／翻攝自央視）

此外，中國載人航天工程辦公室在今年6月，還將與聯合國外空司聯合完成空間科學應用合作項目遴選工作，啟動多個項目的實施工作，在開展空間站研製建設任務的同時，工程全線還在抓緊新一代載人運載火箭、新一代載人飛船等專項預研項目的實施工作，開展載人月球探測方案研究論證，以及相關關鍵技術攻關，為載人探索開發地月空間奠定基礎。

大陸全國政協委員、中國首飛航天員楊利偉4日接受中央廣播電視總台訪問時表示，「去年5月份，我們發佈了航天事業合作項目大綱，有27個國家、42個項目參與，近20個項目入圍，目前我們正在進行組織專家評審。」

中國載人航天計劃（China Manned Space，縮寫CMS）是大陸的載人航天計劃，於1992年9月21日建立，計劃分為三個步驟：第1步驟目標是將太空人送入太空天地往返（神舟1號至神舟6號），第2步驟建立第1階段短期的天宮1號目標飛行器（神舟7號至神舟10號）、第2階段中期30天為基準的天宮2號太空實驗室（神舟11號、天舟1號），第3步驟建立長期天宮太空站。