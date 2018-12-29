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打造覆蓋全球的物聯網　中國「行雲工程」明年上天組網

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中國航太科工集團公司第四研究院研製的快舟一號甲通用型固體運載火箭，9日12時11分成功發射「吉林林業一號」（吉林一號靈巧視頻0 3星），這款火箭的體型與發射方式都很像東風戰略導彈。（圖／取自微博＠航空航天港）

▲中國航太科工集團公司第四研究院研製的快舟一號甲通用型固體運載火箭。（圖／取自微博＠航空航天港）

大陸中心／綜合報導

中國在建的首個低軌窄帶通信衛星星座「行雲工程」，首批兩顆100千克量級衛星「行雲二號」01星與02星於近日完成初樣研製，有望在明年上半年由快舟一號甲運載火箭發射上天組網。

《新華網》報導，中國航天三江集團有限公司副總經理、行雲科技有限公司董事長張鏑指出，「行雲工程」按照規劃分為α、β、γ階段。α階段為試運營、示範工程建設階段，計劃建設由「行雲二號」01星與02星組成的系統，同步開展試運營、示範工程建設，對實時數據要求不高的客戶就能使用網絡。

β階段將實現小規模組網，完成小星座系統構建，並開展第一階段系統運營和市場開拓工作，屆時可以實現1小時提供一次數據。最後的γ階段將完成全系統構建，實現全球覆蓋提供即時數據。

據了解，「行雲工程」又稱天基物聯網項目，是中國在建的首個低軌窄帶通信衛星星座，由中國航天科工集團有限公司所屬的航天行雲科技有限公司負責實施。該工程於2018年正式啟動，計劃利用80顆低軌窄帶通信衛星，構建一個自主可控、覆蓋全球的衛星通信網絡，以衛星為基站，與地面通信設施形成互補，構成基於衛星的物聯信息網。

報導指出，首顆技術驗證星「行雲試驗一號」衛星於2017年1月，通過快舟一號甲運載火箭已成功發射入軌。

ET快訊
最猛冷氣團！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

關鍵字：行雲工程,通信衛星,中國航天,低軌窄帶通信衛星

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