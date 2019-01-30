中國航天：去年太空發射數世界第一！今年拼30次以上

▲中國航天科技集團2018年以37次發射，居世界第一，圖為長征3號丙。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

記者馬叔安／綜合報導

中國航天科技集團29日表示，2018年以突破歷史的37次發射，首次獨居世界航天發射次數年度第一，部署航天器數量居世界第二，未來將計劃全年實施30餘次太空發射，以及嫦娥5號將實現我國首次月球採樣返回、北斗衛星導航工程完成7箭10星發射任務等工作。

▲中國航天科技集團發佈首個《中國航天科技活動藍皮書（2018）》（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

中國航天科技集團29日發表首個《中國航天科技活動藍皮書（2018）》，盤點2018年航天活動，並展望接下來的相關任務與目標。官網表示，集團在2019年將繼續開啟計劃全年實施30餘次太空發射，共發射航天器50餘顆的「30+」模式，開展發射場合練及首飛任務前的準備工作，為太空站建造階段全面展開奠定基礎；長征5號運載火箭將執行復飛任務；嫦娥5號實現大陸首次月球採樣返回；北斗衛星導航工程完成7箭10星發射；高解析度對地觀測系統實施高分7號衛星發射任務。

▲嫦娥四號月球探測器在西昌成功發射升空。（圖／CFP）

此外，集團將加速實施民用空間基礎設施，各類民商項目發射研製立項齊頭並進，長征11號海上發射和捷龍1號商業運載火箭將實現首飛；長征系列運載火箭累計發射次數將突破300次，其中長征3號甲系列運載火箭將完成單系列第100次發射；全球低軌移動網際網路衛星系統--鴻雁星座工程今年將陸續開展試驗驗證。

▲嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

集團官網指出，2018年的航天成績包括，嫦娥四號探測器完成人類首次月球背面軟著陸和巡視探測、成功發射18顆北斗衛星、重型運載火箭和新一代中型運載火箭研製獲得重大進展、中星16號高通量衛星投入業務運行、鴻雁星座成功發射首星、第一顆天文觀測衛星「慧眼」正式交付使用、「張衡1號」成功入軌等。