高雄燈會留「大量油漬」！住戶怒：對不起我住這我該死　曝反映後傻眼結果

▲高雄市河東路充滿大量油漬。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後首次為期12天的高雄燈會在2月20日結束，有網友4日在臉書爆料，燈會結束後的河東路上布滿大量油漬，水溝還散發出陣陣廚餘臭味，遲遲無人來處理。網友向觀光局反映了5天，不斷被踢皮球，還被觀光局先答應後放鳥，最後只等到「2個人、1個水桶、1支刷子、1小時結束」的結果，令他傻眼直呼，「對不起，我住這我該死。」

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▲住在當地的居民向觀光局反映，卻被對方消極回應。（圖／翻攝自爆料公社）

今年高雄燈會創造了400萬人次的人潮，一度成為媒體焦點。然而有網友4日在臉書社團《爆料公社》PO文，人潮散去後，路面都是大量油汙和聞到廚餘臭味，從2月22日開始打電話向觀光局反映，卻被對方一直踢皮球，「一下子是環保局負責，一下子這是廠商責任，重點是觀光局完全沒有人到現場會勘過。」

網友說，直到2月27日還是不見有人來處理，於是再次向觀光局反映，隔天廠商終於來了，卻是「2個人、1個水桶、1隻刷子、1小時結束。」

網友說，觀光局原定在4日要和廠商、水利局與環保局人員一同會勘，等了半天不見人影，沒想到觀光局又說，「廠商今日人手不足無法會勘。」傻眼的回覆令原PO怒批，「我們住這邊的居民都是次等公民，活動辦完廠商屁股拍拍走人，政府官員坐辦公室吹冷氣，完全不顧當地居民權益。」

▲這次高雄燈會吸引400萬人潮，也引來正反論戰。（圖／記者攝影中心攝）

▲油漬分散在河東路的柏油路和人行道上。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO強調，當初整條馬路是借給觀光局辦活動，環保局還沒驗收完之前，權責都是屬於觀光局處理，與區公所或清潔隊的責任無關，「他們不是專業擦屁股的」！對於市府消極冷淡的反應，原PO無奈問道，「為什麼市府單位活動結束半個月了，還沒有驗收，會勘日廠商說沒人力就可以繼續延期？」

爆料文章引發網友熱議，「垃圾髒污都進來，高雄發大財」、「主管老是心不在，底下當然能混就混」、「那是石油的味道，發大財啦」、「新的不來，不知舊的好」、「活動誰辦的就找誰」、「是石油味，你搞錯了，韓市長挖到石油了。」

▼貼文引來許多網友留言。（圖／翻攝自爆料公社）