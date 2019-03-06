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陸國防預算連續4年下降　環時：意在滿足自身現實需求

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▲▼解放軍海軍陸戰隊「兩棲霸王花」。（圖／翻攝自新華社）

▲大陸的國防預算呈現連續4年下降，圖為解放軍海軍陸戰隊「兩棲霸王花」。（圖／翻攝自新華社）

記者馬叔安／綜合報導

近日在大陸兩會中曝光的2019年國防預算，呈現連續4年下降的趨勢，《環球時報》6日社評指出，雖然軍費規模排名世界第二的大陸，軍事力量在許多方面還無法與第一名的美國相比，但是中美的基本安全思維和戰略構想不同，增加軍費意在滿足自身的現實國防需求，未來也不可能和美國展開全面的軍事競賽。

社評指出，中國大陸2019年的國防預算計劃增長7.5%，低於去年的8.1%，國防預算總額將為1.19萬億元人民幣（約新台幣5.4萬億元），約合1776.1億美元，而西方媒體則集中抱怨大陸軍費使用「不透明」，另外宣揚中國的實際軍費比公開公佈的高很多。

社評表示，大陸軍費與第一名美國的7000多億美元的規模尚有巨大差距，而且即使中國大陸軍費規模世界第二，實際戰力水平卻排不到第二，「這是因為中國軍力的增速快，但存量小」、「這一代中國人不太可能把建立一支與美軍旗鼓相當的軍事力量作為自己的目標。」

▲▼解放軍演練。（圖／《解放軍報》）

▲解放軍演練。（圖／《解放軍報》）

社評認為，一方面大陸的國防戰略是防禦性的，另一方面大陸面臨的安全威脅和挑戰不斷增加，美國將陸方宣佈為主要戰略競爭對手，各種對華壓力都在加碼，嚴重增加了大陸的安全風險，從長期看，「中國必須不斷加大美國軍事挑釁中國所意味的代價，使其成為華盛頓的不可承受之重，才能將我們的國家安全進一步築牢。」

社評指出，未來值得關注的是大陸軍費總量會進一步擴大，但由於沒有謀求世界霸權的野心，也不會尋求維持一支全球軍隊的軍費規模，其次，全球化決定了中美不可能為開展一場全面軍事攤牌，而進行軍備和軍力競賽，再者，大陸會以自己的思路構建國家安全的屏障，「美國會繼續按照它的霸權方式走一陣，但華盛頓對絕對軍事優勢貪得無厭的追求未必能長期持續，有很高幾率它將被證明是缺少實際針對性和浪費的。」

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,軍事預算,中美關係

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