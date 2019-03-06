實現兩岸和平統一　海協會長張志軍：我充滿信心

▲前國台辦主任、現任海協會會長張志軍。（圖／CFP）

記者曾俊豪／北京報導

大陸第十三屆全國人大福建代表團5日進行分組審議，前國台辦主任、現任海協會會長張志軍在會後對「兩岸開展民主協商」表達看法。他指出，一國兩制在台灣的實現形式會充分地考慮到台灣的現實，而從發展大勢來看，「實現和平統一的目標，我對此充滿信心」。

張志軍當天在會後接受《中央人民廣播電台》採訪時，做出上述回應。張志軍表示，台灣當局不斷地在設置障礙，阻撓、破壞兩岸關係和平發展，但他認為，民意不可違，兩岸和平發展大勢不可阻擋。

張志軍說，大陸目前不僅要看民進黨當局在做什麼，更重要的是從長遠的眼光看台灣主流民意，因為兩岸關係的和平發展也需要聽台灣島內各界的聲音。

他強調，一國兩制在台灣的實現形式，會充分地考慮到台灣的現實，充分聽取台灣各界的聲音，最充分地照顧台灣同胞的利益，「這就是對台灣主流民意的尊重」；而從這樣的發展大勢來看，「實現和平統一目標，我對此充滿信心」。

除張志軍回應兩岸關係發展，大陸國務院總理李克強也在政府工作報告中提到，要貫徹習五條的精神，並堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑。國台辦主任劉結一則在受訪時提到，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，統一後「台灣同胞的心情會更舒暢，底氣會更足。」

▲大陸第十三屆全國人大二次會議5日在北京人民大會堂舉行開幕式。（圖／記者曾俊豪攝）