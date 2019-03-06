巴黎時裝週出現「5cm迷你包」！網笑噴：只裝得下持有者的尊嚴

▲迷你小包還不到手掌心的一半。（圖／翻攝自Instagram@jacquemus，下同）



國際中心／綜合報導

本周登場的2019巴黎秋冬時裝週受到時尚界矚目，法國著名品牌Jacquemus推出一款僅5.2公分的迷你小包，看上去宛如芭比娃娃的玩具，只裝得下一枚銅板或USB，拿在模特兒手裡實在有些突兀，沒仔細看可能還不會發現。這款迷你小包雖然實用性不高，但可愛造型仍讓不少貴婦少女心噴發，願意掏出荷包來收藏。

據《衛報》報導，這款小包是Jacquemus經典包款「Le Chiquito」的縮小版，設計師為29歲的波特（Simon Porte），當產品在時裝週亮相時，所有人都一頭霧水，必須靠近看才會發現模特兒手上提著的小包。

▲網友表示，這包包小到只裝得下持有者的尊嚴。



這並不是Jacquemus第一次發表縮小版Le Chiquito，2018年也曾推出長12公分、寬6公分的款式，售價為500英鎊（約台幣2萬元），今年推出的又更縮小了1倍，放在手掌心就像是樂高，連一張信用卡、一支口紅都放不下。官方表示，目前還沒為這5公分小包訂出售價。

這款迷你包雖然尚未開始販售，不過一曝光就搶盡各大時尚雜誌版面及網路聲量。Dazed雜誌指出，「Jacquemu的包包小得太荒謬，但我喜歡！」Elle雜誌則笑稱，這個小包只裝得下一只AirPod耳機。不少網友則超傻眼，紛紛討論起這款超迷你包可以裝什麼「可以裝一個銅板」、「一個USB剛剛好」、「一顆薄荷糖」、「只裝得下持有者的尊嚴」。

事實上，Jacquemus在2月即推出2019春夏限定的迷你Le Vanity單肩包，大小只有7.8公分，配上一條長長的金鍊背帶，同樣令時尚界耳目一新。

▼迷你版Le Vanity單肩包。

