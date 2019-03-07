「妳要照顧好自己剩下妳一個了」3白血病友2人走了　她：老天別帶走我

▲原PO說，本來和兩人說好結束療程穩定後要一起四處遊玩。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso／下同）

網搜小組／綜合報導

「妳要照顧好自己，剩下妳一個了。」一名患有急性骨髓性白血病（AML）的女網友6日說，「我想抱怨我的兩個朋友，抱怨她們怎麼能夠就這樣放心放我一個人跟病魔奮戰。」原來和她一起扶持的兩名病友都不幸病逝，但她打起精神來，「我會連同妳們的份一起活下去！我相信妳們都知道我很愛妳們的！」她也回憶，當初3人還一起說笑，「如果去看五月天演唱會，結果昏倒送醫院的話，會不會五月天跑來病房看我們。」

「她們怎麼捨得去享樂，丟下我一個人難過…」原PO在「爆怨公社」臉書社團表示，本來和兩人說好結束療程穩定後要一起四處遊玩，一人骨髓移植後不到一年，且在生日前幾天因肺部排斥喘不過氣離開了，「我還記得妳跟我說妳在努力練習呼吸，才能趕快來我的病房跟我聊天；我還記得我們一起在病房玩手機遊戲，在妳家吃飯，一起討論假髮的日子。」

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▼原PO指出，「希望妳們兩個都能好好當小天使，別再擔心我了！」

原PO說，另一人在骨髓移植前夕癌細胞快速增長，最後無法緩解而離開了，「我永遠記得妳在2/14一早8點就傳訊息，叫我回診時順便去看妳時，妳對我說：『妳要照顧好自己，剩下妳一個了。』這句話真的讓我很難過很難過，在醫院難熬的日子裡，我們一起互相扶持互相鼓勵，還一起討論如果死了的話要挑什麼照片，甚至一起約著要去拿放棄急救同意書。」

原PO回憶，她們3人有時還調戲護理師跟實習生，「全病房的護理師應該沒人不知道我跟妳們兩個有多好，想到妳們總是看著我傳給妳們的照片說我很正，我就好懷念跟妳們視訊的日子...」

但原PO決定打起精神來，「雖然妳們兩個在世時，只互相見過一次面...但我希望妳們兩個都能好好當小天使，別再擔心我了！我已經骨髓移植完了，我會好好努力照顧自己身體的！我會連同妳們的份一起活下去！我相信妳們都知道我很愛妳們的。」

▼網友紛紛打氣，要原PO連同2人的份好好活下去。

原PO回覆網友的留言表示，她是2018年8月復發，醫生才說需要骨髓移植，並在同年11月移植完。有人打氣說，「加油～要說到做到喔，要連她們的份一起努力」；原PO開玩笑回「我會的，希望老天爺不要把我帶走，我要當禍害遺千年。」

還有人說，「能相遇、相知、相勉勵，妳們的心都好美」；原PO回「我們是支持彼此努力活下去的動力。曾經有次看新聞看到五月天演唱會，我們還一起說笑說：如果去看五月天演唱會，結果昏倒送醫院的話，會不會五月天跑來病房看我們。」

有人難過地表示，看完文章就哭了；原PO回「別哭，雖然我也想哭，但我告訴自己不能哭，哭了她們會難過。」其他人留言，「妳要加油！祝妳早日康復」、「妳很棒，加油，為自己的人生繼續努力」、「她們會在天上保佑妳快快康復的」。