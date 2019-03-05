無名跳河男屍3警局互踢皮球　他不忍丟包「徹夜守屍」反遭處分

▲諾帕多孤獨守屍的身影被po上網後引發大批網友關注。（圖／取自臉書Noppadol Seethongkham）



國際中心／綜合報導

泰國拉瑪七世大橋日前一名男子跳河自殺，救難人員於2月23日打撈起該男子的遺體後，卻因為事發地點位處三間警局的交界點，因此被警方互推皮球，沒有人願意處理並領取屍體，就這樣將屍體放置在戶外。一名救難人員諾帕多（Noppadol）不忍死者的遺體被棄置在岸邊，於是從凌晨1時半到早上8時徹夜守在屍體旁，沒想到卻因此慘遭降職處分。

根據《曼谷郵報》報導，由於事發地點位於Bang Pho、Prachachuen、Bang Kruai等三間警局的交界點，三方第一時間都認為，並非自身所屬的管轄範圍，因此直到上午8時都無人現身將屍體領走，諾帕多不忍死者的遺體被遺留在河畔，於是就自發性的坐在岸邊默默守護著遺體。

警方直到23日上午8時才到場領回屍體進行初步檢查，並將遺體送往法政大學中央法醫學院接受進一步的驗屍。而諾帕多孤獨守屍的身影則被民眾拍下po上網，引發當地民眾熱烈討論並指責警方辦事不力。怎知諾帕多所屬的基金會卻稱，由於他的行為破壞了基金會與警方之間的「良好關係」，因此將他降職，並成立了五人小組來「審查」他的表現。

泰國警察局副發言人事後則稱，並不是警方推託責任才會拖延到案件處理事件，是因為該案件較特別；該男子所跳下的橋樑位於Bang Pho轄區，但是屍體則是在Prachachuen轄區內被發現，最後屍體打撈後放置的位置卻是在Bang Kruai轄區，為了判定相關責任，才會錯過黃金時間。