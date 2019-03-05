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同濟會捐贈布告欄　信義國小師生感恩

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▲第45屆澎嘉南區國際同濟會「同濟有愛‧布告欄捐贈」聯合社服活動，在台南市佳里區信義國小登場。（圖／記者林悅翻攝）

▲第45屆澎嘉南區國際同濟會「同濟有愛‧布告欄捐贈」聯合社服活動，在台南市佳里區信義國小登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

第45屆澎嘉南區國際同濟會「同濟有愛‧布告欄捐贈」聯合社服活動，於3月5日在台南市佳里區信義國小登場，由台南女會會長劉思妍號召結合台南會、成功會、永新會、安平會、府城會及嘉義市會共同主辦，捐贈12萬元為信義國小裝點更優質的布告欄視覺空間及學習環境。

台南女會會長劉思妍表示，本著同濟會一步一腳印、致力服務兒童及社區的精神，號召各友會及熱心人士共同參與這次的捐贈活動，期望結合眾人的力量來協助校園美化，使孩子們能在舒適的環境中認真學習。

同濟會澎嘉南區主席蕭袁素貞表示，這幾年來同濟會除了致力於幫助學校，更付出許多心力在孩子的區塊，不管是全國兒童才藝比賽，或是即將在3月23及24日兩天，辦理的同濟會關懷兒童圓夢活動，都希望能秉持同濟會仁愛、熱心、服務的態度關懷弱勢，為孩子們的未來盡份心力，也感謝信義國小給他們這次服務的機會。

信義國小校長馮郁元表示，為感謝國際同濟會此次的捐贈活動，特安排師生們一同歡迎的儀式，並由信義國小多元特色社團中，榮獲全市多項佳績且代表全市參加全國賽的弦樂團，以優美雅緻的樂音，進行表演恭迎及感謝佳賓。

校長馮郁元說，特別感謝蕭袁素貞主席的幫忙，把關懷兒童圓夢活動的15位名額留了7位給信義國小，讓這些需要關懷的孩子有機會參加全國性的活動，學習獨立，更學習如何付出、感恩及關心別人。

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關鍵字：同濟會,捐贈,布告欄,信義國小

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