5歲童罹白血病　4800人冒雨排隊數小時...只為抽血捐幹細胞

英國一名5歲男童去年12月被醫生診斷出罹患白血病,若不在3個月內找到匹配幹細胞進行移植,就可能會因此喪命。得知此事後,男童就讀的學校決定替他舉辦一場「配對活動」,吸引將近5000位民眾冒著大雨,排隊數個小時捐血,只為了篩檢出能跟男童匹配的幹細胞。

We’re all set up and ready! Help us break a record for registering the most stem cell donors ever by coming to Pitmaston Primary School on Saturday and Sunday - where else would you be!!! ⁦ @DKMS_uk ⁩ ⁦ @bbchw ⁩ ⁦⁦ @wearefreeradio ⁩ ⁦ @worcesternews ⁩ ⁦ pic.twitter.com/t5nxlhP8gg

年僅5歲的奧斯卡(Oscar Saxelby-Lee)從去年開始,身體就不斷出現莫名的瘀青,父母帶他去醫院檢查後,才發現是罹患了急性淋巴球性白血病(acute lymphoblastic leukemia),必須在3個月內找到匹配的幹細胞進行移植,否則病情就會急速惡化,甚至無法保住性命。奧斯卡就讀的伍斯特小學(Pitmaston Primary School)決定替他舉辦一場捐血配對活動,希望可以藉此尋找更多機會。

沒想到活動消息傳出後,吸引了大批民眾前來參與,僅僅2個小時就已採集超過300位血液樣本,共有80名志工輪流協助每位報名捐贈的民眾,整天累積蒐集了超過4855個血液樣本。目前醫生正從這些樣本中,尋找能與奧斯卡匹配的幹細胞。

In the queue for the @DKMS_uk sign up for Oscar, great to see so many people out supporting the event. Especially in the rain! The queue behind me is even longer! #handinhandforoscar pic.twitter.com/nPZoRSQ46y