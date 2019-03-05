5歲童罹白血病　4800人冒雨排隊數小時...只為抽血捐幹細胞





▲奧斯卡在醫院迎接5歲生日。（圖／翻攝自Facebook／Hand In Hand for Oscar）



國際中心／綜合報導

英國一名5歲男童去年12月被醫生診斷出罹患白血病，若不在3個月內找到匹配幹細胞進行移植，就可能會因此喪命。得知此事後，男童就讀的學校決定替他舉辦一場「配對活動」，吸引將近5000位民眾冒著大雨，排隊數個小時捐血，只為了篩檢出能跟男童匹配的幹細胞。

We’re all set up and ready! Help us break a record for registering the most stem cell donors ever by coming to Pitmaston Primary School on Saturday and Sunday - where else would you be!!! ⁦@DKMS_uk⁩ ⁦@bbchw⁩ ⁦⁦@wearefreeradio⁩ ⁦@worcesternews⁩ ⁦ pic.twitter.com/t5nxlhP8gg — Pitmaston Primary (@Pitmastonschool) 2019年3月1日

年僅5歲的奧斯卡（Oscar Saxelby-Lee）從去年開始，身體就不斷出現莫名的瘀青，父母帶他去醫院檢查後，才發現是罹患了急性淋巴球性白血病(acute lymphoblastic leukemia)，必須在3個月內找到匹配的幹細胞進行移植，否則病情就會急速惡化，甚至無法保住性命。奧斯卡就讀的伍斯特小學（Pitmaston Primary School）決定替他舉辦一場捐血配對活動，希望可以藉此尋找更多機會。

沒想到活動消息傳出後，吸引了大批民眾前來參與，僅僅2個小時就已採集超過300位血液樣本，共有80名志工輪流協助每位報名捐贈的民眾，整天累積蒐集了超過4855個血液樣本。目前醫生正從這些樣本中，尋找能與奧斯卡匹配的幹細胞。

In the queue for the @DKMS_uk sign up for Oscar, great to see so many people out supporting the event. Especially in the rain! The queue behind me is even longer! #handinhandforoscar pic.twitter.com/nPZoRSQ46y — Claire James (@clairedj24) 2019年3月3日

血液癌症慈善機構DKMS的格雷（Sarah Gray）表示，過去單場活動的捐贈人數紀錄為2200人，這次是過去的1倍多，「要找到匹配的幹細胞非常困難，若是能夠找到更多願意捐贈的人，奧斯卡擁有更多的機會。」奧斯卡的老師莎拉（Sarah Keating）也說，「我們不能裝作沒事地向前走，我們必須停下來，跟他一起奮鬥。」