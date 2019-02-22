守護台南市民安全　祿將電機再捐贈1部救護車

▲祿將電機企業及洪謝梅女士捐贈救護車及LUCAS自動心肺復甦機各1台，予台南市消防局，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應公益向善，展現企業回饋社會精神，祿將電機企業公司再捐贈救護車1部「吉瑋2號」及洪謝梅女士捐贈LUCAS自動心肺復甦機1台予台南市消防局，22日上午於消防局第五救災救護大隊大橋消防分隊廳舍前，舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受。

黃偉哲除表達最大的謝意外，也期許消防局所有人員善用這些設備，發揮最大的功用。黃偉哲表示，今天代表188萬市民，向毛志成董事長、夫人與洪謝梅女士致上最高的敬意跟謝意。這些設備未來將對於拯救人命有很大的幫助，尤其大橋分隊一年救護量約3300件，平均一天大概將近10件，這麼高的用量，救護車可以拯救許多生命，所謂救人一命，勝造七級浮屠，非常感謝毛董事長賢伉儷捐贈第2部救護車。

黃偉哲指出，台南市需要許多救險、救護的裝備與器材，洪謝梅女士捐贈的LUCAS自動心肺復甦機，可以幫助許多市民。除了AED外，自動心肺復甦機對於沒有呼吸功能的傷患，有很大的幫助，尤其救災搶險貴在第一時間，在消防、救護人員到現場後，如果沒有足夠裝備，效果就不會很好，非常感謝洪謝梅女士的義舉。

黃偉哲長表示，市民充滿愛心，投入許多消防、巡守的志工工作，相關的志工與婦宣隊也是全國最多，讓台南人在全台各地可以昂首闊步，因此更要有好的設備，讓他們的愛心與付出達到效果。黃偉哲也期許警消、義消、救護所有同仁，在社會付出那麼多愛心時，一定要善用這些設備，在拯救人命與救災搶險上，發揮最大的功用。

祿將電機董事長毛志成與夫人，在2013年期間，其大兒子吉瑋在一場意外車禍過世，他們在2015年3月份捐贈1部救護車於，將懷念兒子之情，把愛化成「吉瑋號」救護車來關懷大眾，將對兒子的愛化成熱心助人的光輝。

「吉瑋號」服務至今已3年有餘，總出勤次數高達1萬4千次，送醫人數達1萬3千9百多人，如今因出勤頻繁，考量出勤人員及再送患者之安全，於22日日再度捐贈「吉瑋2號」給大橋專責救護隊，希望能藉由訓練有素的專業救護人員來啟動精良緊急醫療救護系統，救護更多民眾。



為了提升緊急救護服務品質，洪謝梅女士在2015年已捐贈自動心肺復甦機，並指定配備於「吉瑋號」，總價值新台幣90萬元，如今再度捐贈自動心肺復甦機(LUCAS) ，總價值90萬元，並指定配備於「吉瑋2號」救護車上，讓救護車的功能大幅提升，供同仁執行到院前緊急救護使用能夠更得心應手、相得益彰。

「吉瑋2號」救護車，價值290萬，內部除了配置各項最新型之救護設備及LUCAS自動心肺復甦機外，此次消防局同時更加編列預算，購買到院前多功能生理監視器X-SERIES，價值100萬元，針對到院前發生心肌梗塞的病患能夠即時提供12導層進行判讀，並將判讀資料立即回傳至就近急救責任醫院，讓醫院能夠提早準備對於病患實施心導管手術，以盡速保護市民朋友的生命財產及安全。

消防局表示，相信這台總價值高達480萬的救護車「吉瑋2號」於開始服勤後，將使台南地區民眾生命獲得更多保障，並期待能夠更加地喚醒對於自我自身的安全意識，以降低及避免各種災害或不幸的事件發生。