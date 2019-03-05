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花崗山泳池變身戲沙池　花蓮市閒置空間活化監委肯定

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▲花蓮市公所將日本人建造的花崗山游泳池，透過活化變身為兒童戲沙池。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所將日本人建造的花崗山游泳池，透過活化變身為兒童戲沙池。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

監察委員章仁香及楊芳玲上週到花蓮視察，特地到花崗山兒童戲沙池，了解活化過程。對於花蓮市公所毅然將閒置多年的游泳池活化再生為適合親子共遊的休憩空間，給予高度肯定。至於戲沙池何時可對外開放？市長魏嘉賢說，近期內將會採取預約制，開放對象為公私立幼兒園的小朋友。

花崗山兒童戲沙池何時可對外開放，這是花蓮鄉親相當關注的議題，包括監察委員日前到現場視察時也提到這個問題，她們認為這麼有趣且充滿療癒的地方，應早日讓花蓮的小朋友來體驗。

章仁香與楊芳玲是在二二八連假前到花蓮視察，其中一站是到花崗山戲沙池。兩位監委一踏入空間，就被粉紅鯨的溜滑梯給吸引，對照未改善前的游泳池圖片，監委們說，整體變化好大，外觀及設施全都予人豐富視覺，完全無法想像戲沙池的前身是游泳池。

▲花蓮市公所將日本人建造的花崗山游泳池，透過活化變身為兒童戲沙池。（圖／花蓮市公所提供，下同）

監察委員章仁香及楊芳玲特地到花崗山兒童戲沙池，了解活化過程。

魏嘉賢表示，該工程去年1月開工，目前雖已完工，但為確保小朋友遊玩時的安全品質，已積極提升安全係數，同時也爭取經費辦理遮陽設施的裝置。

花崗游泳池於1922年7月為日本人所興建，至今近百年，由於設備老舊，加上私人營運及各中小學校附設的游泳池陸續興起，曾經荒廢十多年，2002年雖然重新整頓另行標租，但在2006年合約到期後又關門歇業，2010年再度重新標租，但業者營運僅兩年，不堪損失而主動停止營業。

花蓮市專為兒童設計的遊樂場所並不多，為能促進兒童的育樂設施並豐富教育功能，因此利用游泳池的空間設置兒童戲沙池，並運用海洋風情做為規劃主題，創造優質的遊憩空間。另外，市公所在進豐生活園區也特地打造了一座親子公園，在農曆年前開放，相當受到花蓮鄉親的歡迎，新年時到園遊玩率每天都逾千人次。

▲花蓮市公所將日本人建造的花崗山游泳池，透過活化變身為兒童戲沙池。（圖／花蓮市公所提供，下同）

監察委員章仁香及楊芳玲對市公所將閒置多年的游泳池，活化再生為適合親子共遊的休憩空間，給予高度肯定。

章仁香與楊芳玲兩位監委對於戲沙池何時要對外開放，也和花蓮的孩子與家長一樣相當期待。魏嘉賢表示，目前正在辦理使用執照變更類別，將原有的更衣室變更為小賣部，另外也在辦理遮陽設施的發包作業，而最重要的是安全係數的提升，之前曾經邀請市立幼兒園的小朋友來體驗，對於需要改善的細節已在加緊辦理之中。

戲沙池初期會先採取預約制，對象為公私立幼兒園及國小附設幼兒園的小朋友。也有家長對於園內的衛生環境管理相當重視，魏嘉賢表示，開放後每天都會有專人整理並定期消毒，請家長放心。

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