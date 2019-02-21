陽明與交大合校「放消息」逼教育部同意？監委：怎說服納稅人

▲國立陽明大學。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

國立陽明大將與交通大學合校，交大校長張懋中19日透露，預計3月中旬送出兩校合校意向書到教育部，希望今年下半年可以完成合校程序，不過，監委張武修認為，兩校結合尚有諸多疑慮，此案已經在調查中，要求教育部審慎評估。

張武修20日受訪指出，教育部過去鼓勵大專院校合併，主要是面對少子化，希望招生比較困難的學校可以有機會轉弱為強，教育部也會給這些學校獎勵補助，但是交通大學與陽明大學都是頂尖大學，交大是綜合性大學，陽明大學在生醫方面是非常頂尖的大學，「這件事情跟早先教育部想要推動的不同。」

▲交大校長張懋中盼下半年可以完成併校 。（資料照／記者周康玉攝）

「事情還沒成熟之前，就急著發新聞，要教育部怎麼處理呢？」張武修表示，教育部回覆監察院，目前還沒有收到任何正式申請，但交大卻放消息，「還沒有完成就放消息，對一個大學經營管理來講似乎有可議之處」。他質疑，事情還沒有完成，就對媒體發佈，像是要強壓教育部同意，有趕鴨子上架的感覺。

張武修說，國立大學只有不超過三十個，兩間學校又是台灣前十名的頂尖大學，兩個併成一個，「我們少掉一個頂尖大學」，另外，兩校校長是公務人員，應該站在國家的需要上面去思考，教育部也應思考國家需求定位。

他認為，過去那麼多年給他們那麼多補助，不能只有站在學校主管的立場，兩廂情願要結合就結合，社會給兩校很多資源，期待很多，而且也牽涉到學生、校友的觀感。

▲監委張武修。（資料照／記者呂佳賢攝）

至於為何會關心此案，張武修透露，許多校友、學生向他陳情，表明無法接受學校說詞，他們質疑學校都在浪費錢，不解這樣的結合有什麼價值，「好好的學校幹嘛併」，學校是否有什麼管理上的問題，才要談合併？

另外，其實目前已經有「台灣聯合大學系統」，整合陽明大學、交通大學、清華大學、中央大學四校教學資源，張武修也提到，台灣聯大10年來已經用了很多教育部經費，「效益到底在哪裡，是不是這樣子還不夠好，沒有達到目的？」

張武修說，教育部應該嚴格評估，過去花了這麼多錢的台灣聯大的成效如何，還要證明兩間學校結合教育部比較好，「還是只是騙教育部的錢，弄一些幌子？要怎麼說服納稅人？」

張武修表示，校長沒有針對疑慮做澄清，希望校方審慎考量，而他也責成教育部嚴格、謹慎地研議案子，一定要按照程序走，並且考慮到國家頂尖大學高等教育的責任，以及校友與在校生的看法。