溺水8分鐘成植物人！單親爸「每天往返85km」苦撐照顧兒：相信他會醒

▲鄭姓男童在安親班的帶領下后里區游泳池戲水，不料卻溺水長達8分鐘，成了植物人。（圖／翻攝臉書）

社會中心／綜合報導

台中市后里一名12歲的鄭姓男童，2017年7月參加補習班的游泳戶外教學活動，不慎卻誤闖深水區溺水，但補習班老師卻只顧著滑手機、救生員也在旁聊天，導致鄭童溺水8分鐘無人注意，雖然事後經搶救恢復呼吸心跳，但卻陷入昏迷成了植物人；單親的鄭爸爸為了照顧、陪伴孩子，認賠收掉早餐店的生意，每天從新竹湖口老家北上林口長庚，就是堅信奇蹟會發生、兒子有一天會醒過來。

根據《蘋果》報導，鄭爸爸說，多年前透過介紹與越南籍妻子結婚，生下了兒子，但此後妻子卻流連在外，還結識同鄉四處遊玩，最後這段婚姻以離婚收場，由他獨自一人撫養兒子長大；回首過去父子倆的相處時光，鄭爸爸表示，孩子出生至今都是由他一手帶大，家裡經濟情況不是很好，以前兒子還年幼時都要帶著他一起出門賣地瓜，一邊做生意、一邊替兒子餵奶、換尿布，「這段時間雖然很累，但是卻很快樂！」

待兒子年紀稍長後，為改善家中經濟、給孩子更好的生活，鄭爸爸與友人合資經營早餐店，工作雖然辛苦導致時常睡眠不足，但為了孩子卻也甘之如飴，好不容易家裡的生活終於慢慢步上軌道，但卻因一場意外，再次讓家庭面臨破碎。

回憶當天，兒子準備參加安親班的校外教學游泳活動，因為他從未戲水過，鄭爸爸還曾不斷叮嚀「千萬要注意安全」，甚至還特地跑到游泳池委託安親班主任、導師多多注意孩子狀況，但主任一開始卻帶著耳機沒有聽見，直到鄭爸爸再次提醒，主任才簡短表示會注意，沒想到卻還是發生意外。

鄭爸爸泣訴，他查看監視器畫面，不識水性的兒子戲水時誤闖入深水區，不斷在池中激烈掙扎，又是舉手、又是抬頭呼吸，但整段過程長達8分鐘卻都無人察覺，補習班主任、導師只顧著在一旁滑手機，而救生員則是在岸邊聊天，並未專注救生工作；直到有其他學童發現情況不對，急忙告知救生員，但救生員竟還不當一回事，回稱「那你把他拉起來啊！」當見到其他學童無力救起，這才驚覺事態嚴重，慌亂下水救人。

▲鄭童雖然經過搶救後恢復心跳，但卻陷入深度昏迷，從此再未醒來。（圖／記者莊智勝翻攝）

事後鄭童雖然經過搶救恢復穩定生命徵象，但自此後卻陷入深度昏迷，成了生活無法自理的植物人；鄭爸爸說，兒子在台中住院期間，他每天都會到病房相伴，但主治醫師有次巡視病房時，竟然直言「我不知道你在期待什麼？他只是早過世、晚過世的分別而已」，鄭爸爸聞言後心痛不已，隨後多方尋覓下，決定將孩子轉到林口長庚兒童加護病房，每天親自開車從新竹北上橫跨42.8公里照顧兒子，一天來回就要開上85公里的車；為了有更多的時間陪伴他，鄭爸爸早餐店的工作也認賠收掉，全心全意看護愛子。

雖然全案經檢方偵辦後，認定安親班主任、老師及救生員等7人有明顯疏失，並依業務過失重傷害罪嫌起訴；但鄭爸爸說，對方不認有錯，事發至今分文未賠，孩子的每月的醫藥費全靠他四處借款苦苦支撐，為的就是等待兒子醒來的那一天，父子倆能再回到從前的快樂時光。