「藍丁丁最好先打預防針」　陳師孟：辦藍不辦綠「吾不得已也」

▲陳師孟表示，辦藍不辦綠，「吾不得已也」。（圖／翻攝「尖尾週記」）

記者楊亞璇／台北報導

監委陳師孟政黨色彩鮮明，因此被提名後屢屢遭質疑「辦藍不辦綠」，扁案調查報告通過後，陳師孟也在自己的部落格「尖尾週記」寫下心得。陳師孟表示，會做出傷天害理的壞事的，除了「藍的」，能找到一個「綠的」嗎？他強調，辦藍不辦綠，「吾不得已也」，「藍丁丁最好先打個預防針。」

陳師孟寫下，剛結束「北院換法官」案，心頭像落下一塊大石頭，因為立案之初憑的只是直覺，實情則混沌不明、眾說紛紜，最後好在獲得一位正直的法官提供關鍵証據，得以順利結案，沒有辜負朋友們的信任，「回顧去年此時所以臨老又投身政治、不知死活地接下監委的任命，就是有見於十年前二次政黨輪替那段腥風血雨的日子，一群披著『司法羊皮』的『政治惡狼』，對阿扁與多少扁朝政務官盡情追殺，令人無法裝聾作啞、坐視不管。」

陳師孟直言，「除非我白活了大半輩子、識人不明到了昏瞶的地步」，否則這些綠營官員絕大多數應該都和他一樣，當年不過是想在台灣被中國國民黨高壓統治半世紀之後、民主法治曙光乍現之際，盡力將台灣這片受盡「吞撻」的土地重建為一個正常國家。沒有料到國民黨舊勢力復辟之後，竟然展開反撲，佈網搜捕、繫訟繫獄，直追中國歷史上的改朝換代，「可說到了野蠻的地步。」

▲監委陳師孟。（資料照／記者屠惠剛攝）

至於被形容為「辦藍不辦綠」，陳師孟說，雖然是醜化挑撥的小人步，但也不能說完全亂講，因為會做出傷天害理的壞事的，除了「藍的」，你能找到一個「綠的」嗎？所以套句孟老夫子的話：辦藍不辦綠，「吾不得已也！」

陳師孟說，這次為扁案還原真相，証明政治干預，當然又坐實了「辦藍不辦綠」，不過他不但沒有在怕，還有些意猶未盡。他也預告，未來一年半載，還會有不少「顏色鮮明」的案件陸續出籠，「藍丁丁最好先打個預防針。」