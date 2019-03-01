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「再亂動我開槍！」身揹3通緝遭攔　他倒車欲逃看到警槍秒嚇呆

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▲▼高雄楠梓身揹3通緝遭攔，倒車欲逃看到警槍秒嚇呆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲高雄一名男子身揹3通緝遭攔，倒車欲逃看到警槍秒嚇呆。（圖／記者陳豐德翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名韓姓駕駛載著友人1男1女，228當晚11時許開車經過新興區中正三路時，因為沒有繫上安全帶，停等紅燈時被員警發現，警方要他停靠路邊受檢，他先假意配合隨即倒車打算逃離現場，被員警拔槍上膛嚇阻「停車、熄火，再亂動我開槍！」才讓他乖乖下車配合。經查韓男身揹3項通緝，車上又有發現毒品，訊後3人皆被移送偵辦。

警方表示，員警當晚巡邏經過中正三路與達仁街口實，發現一台白色自小客車停等紅燈時駕駛未繫安全帶，便示意韓姓駕駛（31歲）停車受檢，駕駛一度配合向路邊行駛，但一見路口號誌變燈前面車輛準備駛離，駕駛即開始倒車欲逃離現場，經員警拔槍制止停車，才促使駕駛熄火下車，員警立即上前控制並通報其他警網到場支援。

▼身穿黑色上衣的韓男被警方控制。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼高雄楠梓身揹3通緝遭攔，倒車欲逃看到警槍秒嚇呆。（圖／記者陳豐德翻攝）

經警方調查，韓姓駕駛為毒品及詐欺通緝犯，員警隨即將其逮捕並附帶搜索，且要求車上一旁乘客趙男(35歲)及蔡女(23歲)一併下車受檢，搜索過程中於車內駕駛座下面一個黑色包包及副駕駛座腳踏墊上手提袋等處，陸續查出MDMA咖啡包2包（毛重22.8g）、愷他命2包（毛重1.86g）、摻愷他命香菸2支（毛重1.26g）及安非他命吸食器1組等物。

趙男在現場試圖否認持有，但無法交代為何手提袋在其副駕駛座旁，另外過程中韓男一度聲稱部分毒品為其所有，蔡女也一度聲稱吸食器是她的，致使員警無法釐清車上違禁品歸屬，三名男女均帶返所偵辦。

警方事後了解，韓嫌因為身揹三件通緝案件，才一度有逃跑的意圖，惟針對車上毒品部分三人仍各執一詞，警方訊後仍將三人依毒品危害防制條例通緝、詐欺通緝及共同持有毒品等罪嫌移送偵辦，並持續追查毒品來源。

▼車上搜出的毒咖啡包、K他命及吸食器。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼高雄楠梓身揹3通緝遭攔，倒車欲逃看到警槍秒嚇呆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼高雄楠梓身揹3通緝遭攔，倒車欲逃看到警槍秒嚇呆。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：通緝,高雄,警槍,毒品

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