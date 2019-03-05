挖角林昆鋒組建發言團隊　王金平：還沒到那程度

▲前立法院長王金平。（圖／記者游芳男攝）

記者蔡浩祥／台北報導

為強化「空戰」，準備在7日宣布參選2020總統的前立法院長王金平正積極招兵買馬，延攬台北市長柯文哲大將、前市長室與競選辦公室發言人林昆鋒，對此，王金平5日傍晚受訪時表示，林昆鋒能力很好，是公認的，至於是否確定進入團隊「還沒到那個程度」。

王金平是在出席進出口商業同業公會聯合會理監事聯席會議受訪時，做上述表。他說，上上星期，林昆鋒為了要拿書，跟好幾位朋友來拜訪，自己就簽了書給他，並關心現在工作狀況，林昆鋒跟他說還沒有固定的工作，「所以我想那就看看嘛！既然沒有的話，大家一起尋求能共同成就的機會。」

對於被問到林昆鋒的能力，王金平表示，「都很好啊」，是公認的，但是否會進入團隊「我不知道啦！現在還沒到那個程度」。

媒體追問此舉被聯想是否要與柯文哲合作、未來會「王柯會」？王金平則表示，「我跟他也可以隨時見面啊」，這未來應該會安排。

另外，前新北市長朱立倫特別南下拜訪高雄市長韓國瑜，王金平也笑說，「大家都可以去拜訪韓市長啊！」韓國瑜對來訪的客人都會以禮相待，很自然的事。

有關黨內初選議題，王金平則再度強調，自己一定是對藍營團結會最有能力、最有真正貢獻的人，「我不是到處都是在團結藍營嗎？從來不會去做分裂藍營的事。」

▲前市長室與競選辦公室發言人林昆鋒。（圖／記者徐斌慎攝）

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