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柯文哲批在台當兵浪費時間　鄭文燦：國防是台海和平的前提

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▲▼桃園市長鄭文燦訪美。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市長鄭文燦訪美。（圖／桃園市政府提供）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲日前出訪以色列，稱讚以色列將教育、國防、產業三合一很聰明，不像台灣沒三合一，導致「當兵都在浪費時間」，引發爭議。對此，桃園市長鄭文燦4日受訪表示，「台灣保有自主的防衛能力，是台海和平的前提」，並強調台灣採取募兵制，募兵制達成率比以前更高。

柯文哲日前出訪以色列時指出，以色列把教育、國防、產業三合一，在高中時就挑選會寫程式的資優生，當兵期間專門當網軍，服役結束後回到社會開資安公司，國防部再跟這些資安公司買服務、設備，非常有效率，「台灣就是沒有這樣做，所以讓人覺得去當兵是浪費時間，就連替代役也是一樣浪費時間」。

針對柯文哲「台灣當兵都在浪費時間」一說，鄭文燦4日在美國華府智庫「哈德遜研究所」演講時表示，「台灣保有自主的防衛能力，是台海和平的前提」，而國防改革已進行一段時間，不僅在民進黨執政，國民黨執政時期也都面臨同樣的問題。

鄭文燦強調，「對台灣而言，維持相當的國防力量，來促進兩岸的和平，仍然是重要的共識」，並建立小而強的有效國防，滿足防衛需求，而台灣在軍備、高性能裝備的取得，以及和美國在國防工業的合作，都比以前順利，未來也會獲得更好的發展。

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關鍵字：鄭文燦,柯文哲

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