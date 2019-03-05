影／Momo入侵亞洲！ 母拿照問是否認識　兒子竟回：不要再說...她會知道的！

※警告：內文「Momo圖片」相當驚悚，可能造成不適，請斟酌觀看

國際中心／綜合報導

自殺遊戲「Momo挑戰」已從歐美傳入亞洲，一位來自馬來西亞的媽媽看到Momo的新聞，決定拿Momo的照片給兒子看，沒想到兒子一看到照片立刻嚇得躲到她身後說，「這是Momo，她很恐怖。」讓這位媽媽驚訝萬分，沒想到兒子竟早就知道這個恐怖挑戰，兒子甚至還說，「你不要再說Momo了！她會知道的！」

這位媽媽表示，原先以為這個恐怖遊戲只有國外才有，沒想到竟然早就傳到馬來西亞來。她問兒子從哪裡認識Momo，兒子堅持不肯回答，她便告訴兒子，「你不要怕，這個Momo只是一個人戴著面具的人，要嚇小朋友，如果看到他出現一定要告訴大人，我們要報警抓他。」沒想到兒子卻問，「你有沒有Momo的微信？Momo有一個挑戰，要打電話給Momo才算贏。」

媽媽嚇得趕緊告誡他，不可以打電話，並讓兒子錄下影片，警告其他家長必須注意。錄影期間兒子還是很害怕，不願說Momo在Youtube影片講的是中文還是英文，只是不停地告訴媽媽，「Momo很恐怖的，她叫我們不可以告訴爸爸媽媽的。」並要求媽媽不要再說Momo了，因為Momo會知道的。

▲詭異的Momo原是日本「姑獲鳥」雕像。（圖／翻攝自Police Service of Northern Ireland臉書）

Momo前身為俄羅斯死亡遊戲藍鯨（Blue Whale），同樣都是運用玩家身心畏懼的恐怖心理，教唆玩家進行自殘、輕生等行為。Momo雕塑的原創作者相蘇敬介（Keisuke Aiso）已經親自將作品銷毀，並對此感到非常愧疚。

▲Momo創作者相蘇敬介決定銷毀作品。（圖／翻攝自Twitter／@NewsIpe）



對此，YouTube 官方回應，「目前沒有證據顯示有任何影片在傳遞『Momo挑戰』，鼓勵傷害或是危險挑戰的影片是有違YouTube 原則的」。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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「它已經死了！」 Momo日籍創作者自毀作品：覺得非常愧疚



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