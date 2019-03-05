專挑同款車噴紅漆似「鬼符咒」　詭男落網驚爆：吞不下這口氣

記者陳玉／台中報導

噴漆怪客抓到了！太平區2月底有民眾發現自己愛車被噴紅漆，調監視器見1詭異男子似乎只針對同類型車款噴紅漆；經警調閱監視器，比對百輛往來汽機車，循線查出38歲周姓男子涉有重嫌，周男到案後向警稱，自己曾在該路段發生行車糾紛，盛怒之下隨機找同型車噴漆洩憤，荒唐理由讓警聽了也傻眼，訊後依毀損罪將其送辦。

▲▼警方比對百輛汽機車，找到涉有重嫌的周男。（圖／記者陳玉翻攝）



228連假有民眾PO上自己愛車遭噴紅漆的照片，指出右側引擎蓋被噴紅漆，範圍延伸到擋風玻璃，右側車門及後照鏡，連車頂都遭殃，遠看就像鬼符咒，而噴漆怪客似乎只針對同類型車款，提醒大家要小心。

太平警方循線找到嫌疑重大的周男，他向警供稱，自己與被害人不認識，因事發當天下午騎機車上班時，在新平路2段的交叉路口，與一台銀色小客車發生行車糾紛，事後吞不下這口怨氣，晚上下班後拿著工作用噴漆罐返回案發地點附近，找同款車輛噴漆洩恨。

周男表示，不清楚遭噴漆的車主，跟自己發生糾紛的人是否為同一人，是隨機犯案，荒唐理由讓警聽了也不禁斥責「哪有人這樣牽拖的」，訊後依毀損罪嫌送辦。

▲太平噴漆怪客落網，周男稱是隨機犯案，自己根本不認識被害人。（圖／翻攝臉書我是太平人）