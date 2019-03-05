日媒社論聲援蔡英文作球給安保對話：大陸追求霸權進入新局

▲日本媒體產經新聞刊登一篇社論，聲援蔡英文提出的台日安保對話。（圖／記者陶本和翻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前接受日本《產經新聞》專訪時，呼籲日本與台灣進行安保對話，不過大陸《環球時報》報導，日本外務省相關人士指出，日本政府「不考慮」，在國內引起高度議論。對此，《產經新聞》5日刊登一篇社論直指，對日本而言，如何面對中國追求霸權問題，已進入新的嚴厲局面，為守護和平，與台灣的對話可說是非常有意義。

蔡英文在上月28日接受日本媒體《產經新聞》專訪時，針對中國大陸帶來的威脅表示，期望跟日本政府就安全保障與網路攻擊等問題進行對話。不過，此一議題馬上引起中國大陸方面的關注，大陸官媒《環球時報》在4日的報導，詢問日本外務省國際報導科，得到回應是，日本政府「不考慮」與台灣就安保問題進行對話。

在蔡英文主動提及開啟安保對話，但遭到打臉一事，在國內引起訕笑與議論。不過，《產經新聞》5日刊登一篇社論，內容指出，蔡英文這次的談話，是首度表達希望與無邦交的日本直接對話，並且認為，「與台灣共享自由、民主價值的日本，應該接受蔡總統的作球，與台灣進行安全保障等對話」。

對於蔡英文的談話，該社論表示，這顯現出其對於來自經濟力與軍事力急速擴大的中國之統一壓力有危機感，而其背後，與「美中新冷戰」之新局勢亦有關。中國國家主席習近平於1月份時，逼迫台灣接受「一國兩制」，並威脅說如果有外部干涉或台灣獨立之動向，將不惜使用武力，「對日本而言，如何面對中國追求霸權之問題，也進入一個新的嚴厲局面。為守護和平，與台灣的對話可說是非常有意義。」

產經新聞在社論指出，如同蔡英文所言，台灣在地緣政治上，位居中國進出太平洋之要衝，台灣的安全對世界至為重要，而中國圖謀釣魚台列嶼，日本的主要海上交通航線通過台灣近海，如果中國的海空軍使用台灣的基地，對以沖繩為首的日本列島之軍事壓力將遽然增大。

對於蔡英文所說的「台灣與日本面臨相同之威脅」，該社論認為，這令人贊同，蔡總統所呼籲的「提升安全保障合作的對話層級非常重要」，也殊值回應。日美台的對話不可欠缺，美國川普政權正加強與台灣的關係，在去年時，美國成立同意雙方高官互訪的「台灣旅行法」，及推動軍售台灣的「亞洲再保證倡議法」，美國軍艦也頻繁航行台灣海峽，展現防衛台灣的決心。

另外，產經新聞在社論也提到，網路安全對話也同樣重要，在網路上擴散的假資訊等影響選舉及輿論，威脅民主，而台灣表達加入「跨太平洋夥伴全面進步協定(TPP)」之意願，日本也應予以支持。日台間雖無邦交，但不應該因此連安全保障等對話也禁止，為東亞之安定，日台、日美台應可以進行合作。

▼總統蔡英文日前接受日本產經新聞專訪。（圖／總統府提供）

