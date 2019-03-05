遭酸出國去玩！　韓國瑜神反諷：市面流竄2大「黑心酸梅」又苦又澀

▲韓國瑜以「黑心酸梅」為題發文反諷。（圖／組合圖／翻攝自pixabay、記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後積極搶外銷訂單，但卻仍是引發不少爭議，遭到不少酸言酸語，而他5日也在臉書發文表示，自己很喜歡吃酸梅，但現在市面上流竄著兩種黑心酸梅，一種是「韓國瑜又要出國了」、「韓國瑜出國是去玩」。

韓國瑜表示，自己很喜歡吃酸梅，因為「酸」是一種必要，可以在尋常滋味裡平添一點提神醒腦之趣，不過他也表示，「近市面上流竄著兩種黑心酸梅，第一種酸中帶澀，叫『韓國瑜又要出國了』。我其實很納悶去年競選的時候明明已經說過，今年年後會親自率團到世界各地為高雄農漁民搶訂單，不知道賣這款酸梅的人得了哪種選擇性健忘？還是政治人物兌現競選承諾犯了他們的大忌？又或者他們以為高雄市長應該有某種神功護體，只需要率團坐在市政府裡，訂單便會從世界各地飄然而至？！」

韓國瑜還說：「第二種酸中帶苦，叫『韓國瑜出國是去玩』，君不見我的新馬行程幾乎和真人實境秀差不多透明公開，接下來的其他參訪也想必如此，每天從我一踏出飯店房門，幾乎分分秒秒的行程都在公眾的掌握之內，只能說這些兜售苦酸梅的人對於『玩』的定義不是別有用心、就是異於常人。」

此外，對於外界的酸言酸語，韓國瑜不僅用酸梅神比喻，甚至還「好意」給了解決之道，他表示，我從以前賣蔬菜水果的經驗明白了一個道理，說出嘴的話語和吃進肚的東西同樣重要，所以向來都是摸著良心說良心話、賣良心貨，一開始辛苦一點，但以後客人才會源源不斷上門回購，也因此我一看見市面上出現黑心食品就忍不住提醒大家，最近吃酸梅的時候多注意一下成分與來路，更希望這些不肖商家早日良心發現，學著怎麼摸著良心說良心話、賣良心貨，相信辛苦一段時間以後，你們也會有一群忠實的好客戶。」

韓國瑜自從上任後，受到不少不看好他的群眾、政客的酸言酸語，而他此次也罕見在臉書回嗆，不過用的依舊是「韓式」溫和作風，用巧妙的比喻來表述自己的不滿和所見所聞。

【更多新聞】

父女深夜互毆！94歲父「頭部重創」衣服全染血 逆女：爸爸先動手的

媽手作「黃玫瑰饅頭」開心喊兒吃！他一看秒愣住 網笑噴：這顏色很健康

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的 飯店服務員心癢直接含下去