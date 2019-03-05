2020到底選不選總統？　韓國瑜：不要吃碗內看碗外

▲高雄市長韓國瑜４日與政論節目直播表示，此次星馬形很滿意，外界的酸言酸語就像「一顆顆酸梅冒出來」。（圖／截取自《TVBS 少康戰情室》

突發中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜4日晚間與《TVBS少康戰情室》進行直播，主持人趙少康問韓國瑜到底要不要選總統？韓笑答，「我現在沒有想到那個，不要吃碗內看著碗外，把份內工作做好」，並接著說希望大家能了解他的處境及對選民的諾言，表示自己現在心理壓力非常大，「一天當兩天用，能做多少算多少」。

趙少康問韓國瑜從星馬返台為什麼沒見柯文哲，更直言「大家認為柯文哲去南下最主要就是見你啊！」韓則回應雙方經溝通後時間仍喬不攏，更不曉得柯是要去拜訪誰，完全不清楚；對於這次星馬之行，韓國瑜表示非常滿意，並用「嘴對嘴、嘴對心、心對心」形容，指出將近賣了2億元的農產品。

韓國瑜進一步指出，此次行程並非受外交部安排，全用私人關係聯繫賣場，也批外界的酸言酸語就如「一顆顆酸梅冒出來」；另外，韓國瑜也向農委會喊話，直呼農委會的存在的目的就是要照顧漁民，認為農委會最少要做到獻上祝福，但他既沒感受到溫暖，反而感覺在背後戳他，讓他完全無法接受，期盼未來中央、地方齊心，讓農漁民過好日子。

直播中韓國瑜也向觀眾報告，將規劃到香港、澳門、深圳與廈門的訪問，他指出過去2年海峽兩岸停滯不前，若高雄有一張好的成績會非常棒，更強調絕不違反陸委會制訂的法令，不會簽訂任何政治協議，直呼陸委會應給予祝福，不應動輒以異樣眼光看待。

最後趙少康問到2020總統大選，韓國瑜先是回應，「幫我們高雄多多祝福，我們一定要把經濟衝起來，如果經濟衝不起來，怎麼跟高雄市民交代？」接著說「我現在沒有想到那個，不要吃碗內看著碗外，把份內工作做好。」趙少康再追問「韓柯一戰」，韓國瑜再度搬出美女說，「那時候兩個美女在互看的時候，柯文哲的眼神我越來越不敢看了！」