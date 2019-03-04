22歲數學老師「手托頭瞌睡照」美翻！　網暴動：好想重修

▲數學老師「瞌睡照」一夕間就在網路爆紅 。（圖／翻攝自Kienthuc）

國際中心／綜合報導

在學生時代，如果有一名美女老師，肯定會受男學生歡迎，學生的出席率也一定很高！一名來自越南的網友分享了一張學校數學女老師托著頭的「瞌睡照」，長相清純甜美，皮膚也相當白皙，立刻引來網友暴動，紛紛直呼「真的好想重修數學！」

據SOHA報導，當時這名女老師身穿黑色格子襯衫，似乎十分疲倦，於是用手托著頭，閉目養神休息，還可見幾根髮絲垂到臉頰旁，照片中的女老師顏值不僅爆表，甚至還散發出一股「仙氣」，照片一傳出後，立刻引來大批網友「肉搜」，原來女老師名叫Lê Tuyết Mai，今年才22歲，目前還只是一位實習老師。

▲Lê Tuyết Mai 長相清純甜美。（圖／翻攝自Kienthuc）



Mai於受訪時表示，拍攝照片的當下並不是在上課，是在學校的研習會，她正在利用空檔時間休息，沒想到會被學生偷拍下來上傳至網路上。她也透露，目前自己已經開始正式實習授課，雖然照片在網路上爆紅，但學生們並沒有特別關注她。

許多網友都十分羨慕拍攝照片的同學有一位這麼漂亮的數學老師，紛紛留言表示，「這是麻豆等級的吧」、「好希望也能遇到這種正妹老師」、「想回大學重修...」、「我超討厭數學，但如果有這樣的老師，我願意努力學習！」

▲▼正妹數學老師立刻走紅，引網友肉搜。（圖／翻攝自Kienthuc）





