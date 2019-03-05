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小米台灣總經理確定換人　李佳峰3/8離職、香港營運總監將兼任

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▲▼新任小米台灣總經理羅燕。（圖／小米台灣提供）

▲新任小米台灣總經理羅燕。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／綜合報導

小米集團今宣布小米台灣總經理李佳峰將於3月8日辭職；自3月9日起由小米香港營運總監羅燕兼任。

小米集團高級副總裁王翔表示，台灣市場是小米集團首個拓展的海外市場，我們相當重視台灣市場的發展，對小米極具指標性意義。非常感謝Henman（李佳峰）於過去5年10個月以來對小米的貢獻與付出，讓小米在台灣市場成長茁壯，更誠摯地祝福他未來的旅程順利。

同時，小米也宣布於3月9日起，由小米香港營運總監羅燕兼任台灣市場負責人，羅燕女士擁有完整業界經歷，於小米集團任職超過7年，熟稔港台市場趨勢，已與Henman密切地溝通與聯繫，將順利完成業務交接；期待在她的帶領之下，小米在台灣市場將邁入下一個五年的高峰。

據了解，即將就任的小米台灣新總經理羅燕已於小米集團任職超過七年，為集團國際部首批創始員工之一，曾在小米進入台灣市場第一年時，參與規劃和運營小米網台灣站。她將自3月9日起將接下小米台灣市場負責人一職，推動小米「手機」與「AIoT」雙引擎戰略，引進更多適合台灣市場需求的小米產品，讓小米在台灣的布局更趨完整。

而李佳峰亦為小米國際部首批創始成員之一，為小米在全球重要市場開疆闢土的舵手。自2013年起從零到有創立小米台灣公司，建立高效的台灣團隊，落地執行小米「鐵人三項（硬體+互聯網+新零售）」的營運模式，導入新零售通路策略，打造起全台灣最大消費級AIoT平台，更寫下小米進入新市場短時間內突破100億營收的亮眼成績，期望卸下小米的職務後，能持續為台灣市場及產業貢獻心力與注入能量。

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關鍵字：小米,小米台灣,李佳峰

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