iOS 26爆出詭異災情　Android傳來的照片一放大就變紅





▲iOS 26照片App出現Bug。（圖／9To5Mac）

記者吳立言／綜合報導

近期有不少 iPhone 用戶反映，在升級到蘋果最新的 iOS 26 系統後，從 Android 手機傳到 iPhone 的照片在放大檢視時竟然會自動套上紅色濾鏡，但縮圖與一般瀏覽模式看起來一切正常。

這個奇怪現象近期在網路社群掀起熱議，據國外科技媒體報導，以及網友在 Reddit 上的討論，有使用者指出從 Android 裝置（例如 Motorola Razr 或 Samsung Galaxy 系列）傳過來的照片，只要在 iPhone 照片 App 內放大查看，就會出現整張圖片被 紅色濾鏡覆蓋 的現象。放大前看縮圖與退出後恢復正常，顏色會回到原本樣子，看起來像是放大渲染階段的顏色解析錯誤。

用戶社群中也有人表示，這個問題似乎跟圖片內的 ICC 顏色配置文件 有關，而不是硬體拍照品質本身出了問題。此外，也有用戶分享了一個簡單的「暫時解法」：只要打開照片後進入「編輯」模式，再按一下「還原（Revert）」，就能把變紅的顏色修回正常。

目前尚未有官方正式說法，是否會在未來的 iOS 更新中修正此問題，仍待蘋果回應。