小米9搶先體驗：吸睛的三鏡拍攝、歷年最美小米手機

小米9在亮相前一直受到愛用者的關注,小米創辦人兼執行長雷軍也持續釋出新消息,20日正式上市後更讓用戶驚豔。不過科技新聞網The Verge卻在當天發表一篇題目為《小米就是忍不住要抄襲蘋果》(Xiaomi just can’t help brazenly ripping off Apple)的文章,內容指出小米9的動態桌布抄襲蘋果macOS Mojave內建的沙漠動態桌布。