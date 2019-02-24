小米9搶先體驗：吸睛的三鏡拍攝、歷年最美小米手機

▲小米9全息幻彩紫搶先體驗。（圖／記者洪聖壹攝）



特約記者洪聖壹／上海報導

小米稍晚就要在西班牙巴塞隆納舉辦MWC 2019展前記者會，預期將發表國際版小米9，同時說明該集團在5G、物聯網佈局，關於該款高通S855旗艦機最高CP值旗艦，記者實際前往小米之家搶先體驗，該款不論操作流暢度、拍照、自拍都更勝小米8，堪稱歷代小米之最。

在看本文之前，請記得，這支手機，陸版售價2999元起，折合新台幣不到2萬元。

外觀、手感兼具！歷代最美小米手機

在外觀方面，雖然小米9採用類似華為P20 Pro的三鏡設計，但是機身體驗比較類似三星近幾年S系列旗艦機的感覺，差別在於這款小米機不僅覆蓋目前最耐摔的大猩猩第六代康寧玻璃，螢幕尺寸是主流的6.4吋、2K解析度，用上的是三星AMOLED面板，雖然不是比較昂貴的雙曲面面板，但是實際螢幕視野還算可以接受，其自拍鏡頭的「小水滴」是小米MIUI軟體設計來的，好不好看見仁見智，記者認為這類的「水滴屏」跟三星S10系列在手機螢幕打孔一樣，都還算討喜。

▲小米9配備6.4吋2K螢幕、透過MIUI修出「水滴屏」。（圖／記者洪聖壹攝）

翻到手機背面，由於2018年，華為P20 Pro極光色一度造成全球搶購熱潮，時隔一年，向P20 Pro致敬的小米9，在用色設計上也不馬乎，全新的「全息幻彩色」當中，記者最喜歡的還是「全息幻彩紫」新色，加上這一代的小米機，特別在4800萬畫素主景頭加了紅色的裝飾框，側邊的小米AI鍵不太容易誤觸，直觀看起來也是辨識度十足，即使裝上背蓋也不至於認錯手機。

在手感方面，四周R角設計跟前代相似，但用上的是曲度更高的3D曲面玻璃，加上玻璃材質的關係，小米9在手持伏貼感十足，其金屬中框厚度也不至於太細，拍照時對於手指造成的壓力不大，雖然官方並未公開相關數據，但體驗起來有三星S系列旗艦機的手感。

▲▼透過小米AI鍵可以快速叫出小愛同學以及AI操作介面。（圖／記者洪聖壹攝）

4公分微距、運動跟拍，擠身世界五大強機的三鏡拍攝

小米9最大特色就是改為三鏡頭拍攝模組，採用跟華為P20 Pro相同的三鏡頭排列設計，主鏡頭也採用同一顆4800萬畫素標準鏡頭（1/2吋Sony IMX 580、0.8μm像素、光圈F/1.75、等效焦距26mm），搭配1600萬畫素超廣角鏡頭（1/3吋Sony IMX481、光圈F/2.2光圈、等效焦距17mm) 以及一顆最高1200萬拍攝畫素2x長焦鏡頭(1/3.4吋Samung S5K3M5、1.0μm像素、光圈f / 2.2、等效焦距50mm)，擁有PDAF相位式對焦和雷射對焦，可進行4cm微距拍攝、月亮模式、運動跟拍等功能，陸版還直接結合抖音，提供相對應的變速、道具、美肌等拍攝效果。

▲小米9配備三鏡頭，其4800萬畫素主鏡頭有特別的裝飾框。（圖／記者洪聖壹攝）

透過第三方拍攝評測媒體DxOmark評鑑，其拍照能力總分拿到112分，分項評分與S10+相近、但是錄影效能因為降噪能力、色彩獲得青睞，總分高達99分，效能超越總分排行第一的華為Mate 20 Pro，整體拍攝能力達到107分，比起iPhone Xs Max以及三星Galaxy Note9都還高分，擠身全球當前五大拍攝強機之林，套一句大陸人的口頭蟬：「這相機，可以啊！」

▲▼小米9的人像模式可以依據虛化、動態光斑、光效等三個模式調整拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米9在第三方拍攝評鑑媒體評分總分為107分，超越iPhone Xs Max，攝影效能更超越華為Mate 20 Pro。（圖／取自DxOMark）

DxOmark的評鑑並未評價小米9的自拍效能，不過記者實際體驗，這次的小米9與OPPO R系列手機一樣把畫素提升到2000萬畫素，但是拍攝介面選擇卻相當的豐富，支援自拍閃燈、自拍HDR，也有AI智慧場景調整，同時也擁有慢動作、小影音、景深、人像、夜景低光源等拍攝功能，在錄影過程也有美肌效果，操作上相信也能滿足用戶需求。

▲小米9自拍介面相當豐富。（圖／記者洪聖壹攝）

流暢的手機操作

由於是旗艦手機，小米9搭載地表最強行動平台Qualcomm Snapdragon 855，依照使用者需求，該系列有6GB、8GB，以及12GB RAM三種選擇，當中冠上「戰鬥天使」之名的小米9透明尊享版目前還未廣泛開放體驗，這次記者體驗的就是S855、6GB/128GB全息幻彩紫、8GB/128GB全息幻彩藍兩種版本，在啟用應用程式、左右滑動、滾動圖文網頁、開啟相機、切換鏡頭等效率上都相對以往流暢，但是體驗上僅次於採用A10X Fusion處理器的iPad Pro，但請注意，人家可是平板啊...，順帶一提，該款手機具備有別於三星、華為、OPPO的Game Turbo Mode使用介面，但實際實測效果，是否會有過熱、閃退、斷網等問題，可能要之後接觸實機才能確知。

▲小米9的遊戲中心擁有Game Turbo Mode的遊戲優化效果，不過初期同樣也僅針對特定遊戲優化。（圖／記者洪聖壹攝）

標配27W快充組、3月底登台

小米9擁有螢幕指紋辨識、臉部辨識解鎖，還有自小米8以來的雙頻GPS定位，這對叫車、叫外賣、導航來說，這兩部分都讓手機變得相當實用，另外手機續航力也不差，用的是3300mAh電池，還支援20W無線充電。透過小米CEO雷軍公開的小米9開箱圖來看，該款手機原廠標配就提供27W快充組跟透明保護殼，這讓每個購機用戶都能享有效能全開的小米9。而在台灣方面，小米台灣總經理李佳峰已經確認該款手機預計3月底登台，實際上市時間與價格相信也會在該時間公開。

▲小米9原廠標配27瓦快速充電組，預計3月底登台。（圖／取自雷軍微博）