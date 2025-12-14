　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MKBHD公布年度最佳手機名單　iPhone 17成最大贏家

▲Smartphone Awards 2025。（圖／YouTube@mkbhd）

▲Smartphone Awards 2025。（圖／YouTube@mkbhd）

記者吳立言／綜合報導

在 AI 裝置、智慧眼鏡與 XR 頭戴設備持續崛起的情況下，智慧型手機於 2025 年依然穩居個人運算與日常生活的核心。知名科技頻道主持人 Marques Brownlee（MKBHD）近日公布「2025 年度智慧型手機大獎」，評選出今年最具代表性的手機產品，從效能、設計到市場定位，呈現出產業最新走向。

根據 MKBHD 評選的結果，今年手機市場的兩大關鍵趨勢相當明確，一是矽碳電池技術成熟，讓續航力出現明顯躍進；二是摺疊手機在設計與實用性上逐漸站穩主流定位，不再只是小眾嘗試。

在「年度最有價值手機（MVP）」項目中，iPhone 17 脫穎而出。他認為，這款基礎款 iPhone 首度補齊過往被視為「Pro 專屬」的關鍵體驗，包括 120Hz 高更新率顯示器、提升後的前鏡頭，以及翻倍的基礎儲存空間，同時售價維持不變，使整體性價比大幅提升，成為多數消費者都能安心選擇的機型。

不過，蘋果同時也在評選中拿下「年度最令人失望產品」獎項。iPhone 16 因為在功能上大幅縮減，包括僅配置單鏡頭、維持 60Hz 螢幕，且未支援 Wi-Fi 6E／7 與 MagSafe，但售價仍偏高，被認為難以說服入門市場消費者。

在大型手機領域，小米 17 Pro Max 獲選為「最佳大手機」。該機配備 6.9 吋螢幕、Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，以及 7,500mAh 矽碳電池，並在機背加入高亮度副螢幕，強化通知與拍攝輔助功能，展現激進但完整的設計思維。

至於「最佳小手機」，則由 Samsung Galaxy Z Flip 7 獲得。評審指出，在傳統小尺寸旗艦幾乎消失的情況下，Flip 系列透過摺疊結構兼顧攜帶性與完整螢幕體驗，外螢幕實用性也明顯提升，成為小巧取向用戶的替代解方。

設計獎項方面，iPhone Air 成為最大話題。該機以極致輕薄為訴求，外型設計極具辨識度，雖然在電池與相機配置上有所取捨，但其工程挑戰與設計風險，仍獲得高度評價。

攝影表現部分，Oppo Find X9 Pro 拿下「最佳相機」獎。該機以多鏡頭組合與高畫質輸出能力見長，兼顧靜態照片與高規格影片錄製，並支援可擴充的長焦外接鏡頭，定位明確鎖定進階影像創作者。

在續航表現上，OnePlus 15 以超過 7,000mAh 的電池容量與高速充電規格，獲選為「最佳電池」手機，實際使用可達多日續航，成為重度用戶的首選之一。

價格與規格平衡方面，CMF Phone 2 Pro 則奪下「價值大獎」。在入門定價下，提供高更新率螢幕與完整鏡頭配置，被視為高 CP 值代表。

摺疊手機類別中，Samsung Galaxy Z Fold 7 獲得「最佳摺疊機」肯定。評審指出，該機雖非規格最激進，但在結構成熟度與日常穩定性上表現均衡，整體體驗最為可靠。

整體而言，2025 年智慧型手機市場呈現出高度分眾化趨勢。從極致效能、設計突破，到務實取向的全面升級，各品牌正以不同策略搶占定位，而最終脫穎而出的，仍是能在體驗、價格與功能之間取得平衡的產品。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

MKBHD公布年度最佳手機名單　iPhone 17成最大贏家

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

AI與多摺設計成2026摺疊機核心戰場

全球摺疊式智慧型手機市場在 2025 年第三季再度升溫，受惠於 Samsung Galaxy Z7 系列上市帶動，高階換機需求保持穩健讓整體市場熱度再度升高。

記憶體飆漲！　IDC：全球智慧手機明年出貨下滑　

記憶體飆漲！　IDC：全球智慧手機明年出貨下滑　

20歲蛇蠍泰女「槍斃警察男友」！偽裝自殺

20歲蛇蠍泰女「槍斃警察男友」！偽裝自殺

iPhone 18 Pro傳導入可變光圈與透明背蓋

iPhone 18 Pro傳導入可變光圈與透明背蓋

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

智慧手機手機評選摺疊手機矽碳電池iPhone17

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

