MKBHD公布年度最佳手機名單　iPhone 17成最大贏家

記者吳立言／綜合報導

在 AI 裝置、智慧眼鏡與 XR 頭戴設備持續崛起的情況下，智慧型手機於 2025 年依然穩居個人運算與日常生活的核心。知名科技頻道主持人 Marques Brownlee（MKBHD）近日公布「2025 年度智慧型手機大獎」，評選出今年最具代表性的手機產品，從效能、設計到市場定位，呈現出產業最新走向。

根據 MKBHD 評選的結果，今年手機市場的兩大關鍵趨勢相當明確，一是矽碳電池技術成熟，讓續航力出現明顯躍進；二是摺疊手機在設計與實用性上逐漸站穩主流定位，不再只是小眾嘗試。

在「年度最有價值手機（MVP）」項目中，iPhone 17 脫穎而出。他認為，這款基礎款 iPhone 首度補齊過往被視為「Pro 專屬」的關鍵體驗，包括 120Hz 高更新率顯示器、提升後的前鏡頭，以及翻倍的基礎儲存空間，同時售價維持不變，使整體性價比大幅提升，成為多數消費者都能安心選擇的機型。

不過，蘋果同時也在評選中拿下「年度最令人失望產品」獎項。iPhone 16 因為在功能上大幅縮減，包括僅配置單鏡頭、維持 60Hz 螢幕，且未支援 Wi-Fi 6E／7 與 MagSafe，但售價仍偏高，被認為難以說服入門市場消費者。

在大型手機領域，小米 17 Pro Max 獲選為「最佳大手機」。該機配備 6.9 吋螢幕、Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，以及 7,500mAh 矽碳電池，並在機背加入高亮度副螢幕，強化通知與拍攝輔助功能，展現激進但完整的設計思維。

至於「最佳小手機」，則由 Samsung Galaxy Z Flip 7 獲得。評審指出，在傳統小尺寸旗艦幾乎消失的情況下，Flip 系列透過摺疊結構兼顧攜帶性與完整螢幕體驗，外螢幕實用性也明顯提升，成為小巧取向用戶的替代解方。

設計獎項方面，iPhone Air 成為最大話題。該機以極致輕薄為訴求，外型設計極具辨識度，雖然在電池與相機配置上有所取捨，但其工程挑戰與設計風險，仍獲得高度評價。

攝影表現部分，Oppo Find X9 Pro 拿下「最佳相機」獎。該機以多鏡頭組合與高畫質輸出能力見長，兼顧靜態照片與高規格影片錄製，並支援可擴充的長焦外接鏡頭，定位明確鎖定進階影像創作者。

在續航表現上，OnePlus 15 以超過 7,000mAh 的電池容量與高速充電規格，獲選為「最佳電池」手機，實際使用可達多日續航，成為重度用戶的首選之一。

價格與規格平衡方面，CMF Phone 2 Pro 則奪下「價值大獎」。在入門定價下，提供高更新率螢幕與完整鏡頭配置，被視為高 CP 值代表。

摺疊手機類別中，Samsung Galaxy Z Fold 7 獲得「最佳摺疊機」肯定。評審指出，該機雖非規格最激進，但在結構成熟度與日常穩定性上表現均衡，整體體驗最為可靠。

整體而言，2025 年智慧型手機市場呈現出高度分眾化趨勢。從極致效能、設計突破，到務實取向的全面升級，各品牌正以不同策略搶占定位，而最終脫穎而出的，仍是能在體驗、價格與功能之間取得平衡的產品。