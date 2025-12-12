iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

記者吳立言／綜合報導

蘋果本周向開發者釋出 iOS 26.2 第二版 RC（Release Candidate），意味著正式版本即將向一般用戶開放。蘋果先前已確認 iOS 26.2 會在 12 月推出，外界預期最晚將於下周上線。

iOS 26.2 為 iPhone 帶來多項新功能，包括鎖定畫面的液態玻璃透明度調整、Apple Music 離線歌詞、睡眠分數更新等。以下整理多項重點更新。

■ 鎖定畫面透明度滑桿

使用者可在鎖定畫面自訂選單中調整時鐘的 Liquid Glass 透明度，自由調整清晰或霧面程度。

此功能延續 iOS 26.1 新增的「Clear」與「Tinted」樣式。

■ Apple Music 支援「離線歌詞」

iOS 26.2 讓 Apple Music 歌詞可在無網路時查看，對通勤族或出國使用者更方便。

■ 睡眠分數區間全面調整

iOS 26.2 與 watchOS 26.2 更新後，睡眠評分區間調整如下：

非常低：0–40（原 0–29）

低：41–60（原 30–49）

普通：61–80（原 50–69）

高：81–95（原 70–89）

非常高：96–100（原 90–100）

蘋果表示，睡眠分數取決於睡眠時長、入睡時間一致性及夜間清醒頻率等因素。

■ 提醒事項可設定「警報」

在提醒事項 App 新增提醒時，只要設定時間並啟用「緊急」選項，即可讓 iPhone 在該時間響起警報提醒。

■ Apple Podcasts 三大強化

Podcasts App 新增：

自動章節（Chapters）

依時間顯示的互動連結

可在播放器或逐字稿中查看節目提到的其他 Podcast

■ Apple News 介面調整

新增 「Following」追蹤頁籤，並加入快速存取按鈕，可一鍵查看體育、益智、政治、商業、美食等內容。

■ iPhone 新增「螢幕閃爍」通知提醒

過去僅能讓 LED 閃光燈閃爍，iOS 26.2 起，螢幕也可閃爍作為通知提醒。

路徑：設定 → 輔助使用 → 音訊與視覺 → 收到提示時閃爍

可選：LED 閃光燈、螢幕、兩者皆閃爍

■ AirPods「即時翻譯」擴大至歐盟

AirPods 即時翻譯（Live Translation）原於 iOS 26 在美國等市場上線，iOS 26.2 起正式支援歐盟地區。

即時翻譯可讓不同語言的雙方進行自然對話，例如使用者聽英文，而對方講法文，AirPods 會即時讀出翻譯結果。

支援耳機：

AirPods Pro 3

AirPods Pro 2

AirPods 4（ANC 版本）

使用條件：

iPhone 15 Pro 或更新機種

開啟 Apple Intelligence

安裝 Apple Translate App

目前語言支援包含美式／英式英文、法文、德文、巴西葡文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、義大利文等。

此外，iOS 26 也在訊息、電話、FaceTime 提供內建即時翻譯，不需 AirPods。