　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

▲▼iOS26.2。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果本周向開發者釋出 iOS 26.2 第二版 RC（Release Candidate），意味著正式版本即將向一般用戶開放。蘋果先前已確認 iOS 26.2 會在 12 月推出，外界預期最晚將於下周上線。

iOS 26.2 為 iPhone 帶來多項新功能，包括鎖定畫面的液態玻璃透明度調整、Apple Music 離線歌詞、睡眠分數更新等。以下整理多項重點更新。

▲▼iOS 26.2更新。（圖／記者吳立言攝）

■ 鎖定畫面透明度滑桿

使用者可在鎖定畫面自訂選單中調整時鐘的 Liquid Glass 透明度，自由調整清晰或霧面程度。
此功能延續 iOS 26.1 新增的「Clear」與「Tinted」樣式。

▲▼iOS 26.2更新。（圖／記者吳立言攝）

■ Apple Music 支援「離線歌詞」

iOS 26.2 讓 Apple Music 歌詞可在無網路時查看，對通勤族或出國使用者更方便。

■ 睡眠分數區間全面調整

iOS 26.2 與 watchOS 26.2 更新後，睡眠評分區間調整如下：

非常低：0–40（原 0–29）

低：41–60（原 30–49）

普通：61–80（原 50–69）

高：81–95（原 70–89）

非常高：96–100（原 90–100）

蘋果表示，睡眠分數取決於睡眠時長、入睡時間一致性及夜間清醒頻率等因素。

▲▼iOS 26.2更新。（圖／記者吳立言攝）

■  提醒事項可設定「警報」

在提醒事項 App 新增提醒時，只要設定時間並啟用「緊急」選項，即可讓 iPhone 在該時間響起警報提醒。

■  Apple Podcasts 三大強化

Podcasts App 新增：

自動章節（Chapters）

依時間顯示的互動連結

可在播放器或逐字稿中查看節目提到的其他 Podcast

■  Apple News 介面調整

新增 「Following」追蹤頁籤，並加入快速存取按鈕，可一鍵查看體育、益智、政治、商業、美食等內容。

▲▼iOS 26.2更新。（圖／記者吳立言攝）

■  iPhone 新增「螢幕閃爍」通知提醒

過去僅能讓 LED 閃光燈閃爍，iOS 26.2 起，螢幕也可閃爍作為通知提醒。

路徑：設定 → 輔助使用 → 音訊與視覺 → 收到提示時閃爍

可選：LED 閃光燈、螢幕、兩者皆閃爍

■ AirPods「即時翻譯」擴大至歐盟

AirPods 即時翻譯（Live Translation）原於 iOS 26 在美國等市場上線，iOS 26.2 起正式支援歐盟地區。

即時翻譯可讓不同語言的雙方進行自然對話，例如使用者聽英文，而對方講法文，AirPods 會即時讀出翻譯結果。

支援耳機：

AirPods Pro 3

AirPods Pro 2

AirPods 4（ANC 版本）

使用條件：

iPhone 15 Pro 或更新機種

開啟 Apple Intelligence

安裝 Apple Translate App

目前語言支援包含美式／英式英文、法文、德文、巴西葡文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、義大利文等。

此外，iOS 26 也在訊息、電話、FaceTime 提供內建即時翻譯，不需 AirPods。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲男主人遭蟒蛇狂纏到「休克斷片」　清醒道歉了
快訊／日本驚傳私人飛機「衝出跑道」！
iOS 26.2即將釋出！　多項重點更新一次看
媽媽被騙130萬！女兒肉身趴車畫面曝　7親友當街圍捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

清潔省力、裝修更快！Panasonic 日系廚具與整體衛浴建材展夯

iPhone LINE通話不穩找到元兇！「防詐神器」呼籲：快更新

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值、中階機熱度升溫

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

清潔省力、裝修更快！Panasonic 日系廚具與整體衛浴建材展夯

iPhone LINE通話不穩找到元兇！「防詐神器」呼籲：快更新

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值、中階機熱度升溫

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

快訊／北海道新千歲機場私人飛機「衝出跑道」！　消防緊急趕抵

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

新北市府推「防災都更2.0」　修法聚焦居住安全、排除非住宅用途

嘉義市警局傳喜訊 　黃信勳、鄭羽彤獲全國績優刑警

爬坡載貨更實用！扶輪社贈新店戒治所2輛鐵牛車　特教打擊樂團助陣

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

3C家電熱門新聞

iPhone LINE通話不穩找到元兇！

周杰倫霸榜　YT Music排行他擠掉五月天

可調度數Rokid AI Glasses開賣

iOS 26.2即將釋出！重點更新一次看

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值

Panasonic 日系廚具與整體衛浴夯

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐

雙12iPhone 16 Pro Max狂殺1.7萬

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

中華電信助衛武營全面數位轉型

蘋果將iOS 26設為「主動推薦」

蘋果AirTag 2傳年底登場

YouTube 2025年度榜單出爐

Apple Fitness+ 突襲推出

更多熱門

相關新聞

iPhone版LINE傳災情官方急修

iPhone版LINE傳災情官方急修

部分蘋果手機用戶近日反映，LINE 應用程式在開啟「支援中心」後，可能出現無法返回上一頁、畫面長時間停留在讀取狀態的情況。

iPhone長按側鍵首度開放Siri以外AI助理

iPhone長按側鍵首度開放Siri以外AI助理

iOS 26.1更新重點一次看！

iOS 26.1更新重點一次看！

700萬CUBE App用戶當心！多起iOS異常通報　國泰世華銀推2招破解

700萬CUBE App用戶當心！多起iOS異常通報　國泰世華銀推2招破解

iOS 26.1 Beta繁中AI上線

iOS 26.1 Beta繁中AI上線

關鍵字：

iOS更新AppleMusicAirPods翻譯睡眠分數提醒警報

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面