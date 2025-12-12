iOS 26.2即將釋出！新增離線歌詞、螢幕閃爍通知　多項重點更新一次看

記者吳立言／綜合報導
蘋果本周向開發者釋出 iOS 26.2 第二版 RC（Release Candidate），意味著正式版本即將向一般用戶開放。蘋果先前已確認 iOS 26.2 會在 12 月推出，外界預期最晚將於下周上線。
iOS 26.2 為 iPhone 帶來多項新功能，包括鎖定畫面的液態玻璃透明度調整、Apple Music 離線歌詞、睡眠分數更新等。以下整理多項重點更新。
■ 鎖定畫面透明度滑桿
使用者可在鎖定畫面自訂選單中調整時鐘的 Liquid Glass 透明度，自由調整清晰或霧面程度。
此功能延續 iOS 26.1 新增的「Clear」與「Tinted」樣式。
■ Apple Music 支援「離線歌詞」
iOS 26.2 讓 Apple Music 歌詞可在無網路時查看，對通勤族或出國使用者更方便。
■ 睡眠分數區間全面調整
iOS 26.2 與 watchOS 26.2 更新後，睡眠評分區間調整如下：
非常低：0–40（原 0–29）
低：41–60（原 30–49）
普通：61–80（原 50–69）
高：81–95（原 70–89）
非常高：96–100（原 90–100）
蘋果表示，睡眠分數取決於睡眠時長、入睡時間一致性及夜間清醒頻率等因素。
■ 提醒事項可設定「警報」
在提醒事項 App 新增提醒時，只要設定時間並啟用「緊急」選項，即可讓 iPhone 在該時間響起警報提醒。
■ Apple Podcasts 三大強化
Podcasts App 新增：
自動章節（Chapters）
依時間顯示的互動連結
可在播放器或逐字稿中查看節目提到的其他 Podcast
■ Apple News 介面調整
新增 「Following」追蹤頁籤，並加入快速存取按鈕，可一鍵查看體育、益智、政治、商業、美食等內容。
■ iPhone 新增「螢幕閃爍」通知提醒
過去僅能讓 LED 閃光燈閃爍，iOS 26.2 起，螢幕也可閃爍作為通知提醒。
路徑：設定 → 輔助使用 → 音訊與視覺 → 收到提示時閃爍
可選：LED 閃光燈、螢幕、兩者皆閃爍
■ AirPods「即時翻譯」擴大至歐盟
AirPods 即時翻譯（Live Translation）原於 iOS 26 在美國等市場上線，iOS 26.2 起正式支援歐盟地區。
即時翻譯可讓不同語言的雙方進行自然對話，例如使用者聽英文，而對方講法文，AirPods 會即時讀出翻譯結果。
支援耳機：
AirPods Pro 3
AirPods Pro 2
AirPods 4（ANC 版本）
使用條件：
iPhone 15 Pro 或更新機種
開啟 Apple Intelligence
安裝 Apple Translate App
目前語言支援包含美式／英式英文、法文、德文、巴西葡文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、義大利文等。
此外，iOS 26 也在訊息、電話、FaceTime 提供內建即時翻譯，不需 AirPods。
讀者迴響