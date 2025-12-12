　
3C家電

iPhone LINE通話不穩找到元兇！「防詐神器」呼籲：快更新

記者蘇晟彥／綜合報導

近期不少用戶反應，LINE通話品質極不穩定，時常出現LINE通話時沒聲音、或是通話中突然聽不見，而多數用戶都指向iPhone果粉。對此，Whoscall 釋出消息指出，「是因為網站檢查功能出問題，連帶影響LINE連線品質」，目前也針對iOS系統推出4.7.1更新，呼籲用戶盡快下載恢復穩定連線品質。

近日時常出現LINE通話災情回報，不少網友在Threads上抱怨時常沒聲音，尤其是iPhone用戶發生更頻繁。對此，有網友就察覺應該是防詐軟體「Whoscall」出現問題，官方也在昨日（11日）釋出 4.7.1版本緊急修復。對此，Whoscall指出，此次版本主要改善自動網站檢查功能，修復可能干擾LINE通話的異常情況，建議所有iPhone用戶要盡快升級，重新開啟網站檢查功能等，就可以恢復正常的LINE通話。

之所以發生這樣的狀況，Whoscall指出，由於自動網站檢查功能主要要即時攔截惡意網址，但在運作時有環節出錯，導致影響到通話品質，只要盡快完成設定就可以解決。

此外，LINE官方也在今天提醒，

1. LINE 認證碼不可給，給了帳號就被盜！
保護帳號，從您我做起！不貪心、不輕信來路不明的訊息，就能減少不法之徒的可趁之機。

2. LINE 認證碼只有你需要「移動帳號」時才需要輸入
不給出任何LINE簡訊認證碼，能大大降低LINE帳號被盜的風險。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

12/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

