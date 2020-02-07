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Yahoo史上最大個資外洩事件賠償方案出爐！收到通知郵件的用戶可採取4種方案

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▲▼Yahoo。（圖／達志影像／美聯社）

▲Yahoo個資外洩事件以1.175億美元賠償與用戶達成和解。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國網路巨擘Yahoo就2013年至2016年間發生的3次個資洩漏事件，以1.175億美元（約新台幣35.6億元）的賠償金與用戶達成和解。據CNBC報導，近幾周來，Yahoo已開始就此案向受影響的用戶發送電子郵件，若收到了相關的郵件，用戶可採取換購服務、取得現金等4種作法。

Yahoo的駭客攻擊事件延燒3年，第一次事件中，造成30億用戶的個資外流，堪稱歷史上最大規模的個資洩漏事件，並惹來多起官司。2018年，Yahoo提出以5000萬美元與用戶和解，但遭法官駁回；去年4月，Yahoo一舉將和解金額提高至1.175億美元，希望能為此官司劃下句點。此一官司的集體和解對象限定在2012年至2016年間擁有有Yahoo帳號的美國／以色列居民及小型企業，約涉及1.94億名用戶或約8.96億個帳號。

根據和解條款，若受影響的用戶或小型企業有因此資料洩漏事件造成錢財損失，則最高可能獲得2.5萬美元的賠償。而即便用戶並未因此事件受到任何直接或間接的傷害，則可採取以下4種方式：

1. 取得免費信用監測（credit monitoring）服務

受到Yahoo個資外洩影響的用戶將有機會透過身份保護服務公司AllClear ID獲得至少2年的信用監測服務。該服務不僅關注用戶在Experian、Equifax及TransUnion的信用檔案，還提供多達100萬美元的身份竊盜險及身份恢復服務，包括取消及更換信用卡、簽帳卡或追回期間財務損失等。

要換取此服務的用戶須為基本賬號持有者，並填寫制式索賠表單，在第三項的索賠細節上勾選選項一信用監測服務，並提供個人詳細資訊，包括住址及聯絡訊息及Yahoo帳號訊息。用戶須於今年7月20日前提出索賠申請。

2. 現金賠償

若用戶本身已有在使用信用監測服務，則可向Yahoo提出最高100美元（約新台幣3000元）的「替代性賠償請求」。根據和解協議，支付的現金金額取決取有多少人申請該賠償，若在所有現金索賠支付後仍有剩餘資金，則替代性賠償索賠方案的金額最高可能增加至358.8美元，但考慮到有1.94億潛在用戶，這種賠償金額似乎不太可能。

此索賠申請與取得免費信用監測服務一樣，需在今年7月20日前提交。

3. 不參與

若你不想參與和解，但仍希望保留未來追訴Yahoo的權力，則須在今年3月6日前寄出一封信至「Yahoo！客戶資料安全違規訴訟　c/o結算管理員」。

信件內容須包括：
－訴訟名稱及案件編號：Yahoo! Inc.客戶資料安全違規訴訟、16-md-02752-LHK
－用戶全名、通訊地址及其電子郵件或電話號碼
－說明自身為何有資格參與集體訴訟：如「我在2012年至2013年間擁有Yahoo帳號」，或「我收到了透過電子郵件發送的和解通知」
－除外通知，或用戶希望從和解中排除的聲明
－透過DocuSign附加電子簽章或簽名，律師的簽名或打字簽名是不夠的

若你本身在這起事件中並未受到實質傷害，但又擔心將來因Yahoo而導致自身資料遭竊，並願意就此向Yahoo提告，則此舉是個可以執行的選擇，特別是那些須對客戶資訊負責的小型企業等。

4. 不理它

若無意索取任何賠償則用戶僅需忽略該則電子郵件即可，但這將同時放棄對2012年至2016年間發生的資訊外洩相關的任何未來訴訟的權利。

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