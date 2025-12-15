蘋果系統藍圖外流　iOS 26.4到iOS 28長期規畫全曝光

記者吳立言／綜合報導

一份疑似蘋果內部測試用的 iOS 26 系統版本近日外流，相關程式碼顯示，蘋果正同步規畫多個世代的 iOS 更新，涵蓋即將到來的 iOS 26.4，以及未來的 iOS 27 與 iOS 28。從健康應用改版、AirPods 新功能到 Apple TV 訂閱策略，整體內容顯示，這不只是例行的小幅更新。

根據《彭博》先前報導，蘋果正評估推出名為「Health+」的訂閱服務，並在健康 App 中導入 AI 助理，協助使用者分析個人健康數據。此次外流的系統旗標（feature flags）也顯示，健康 App 將迎來介面與分類方式的大幅調整，被外界解讀為替付費服務鋪路的重要一步。

在 iOS 26.4 規畫中，蘋果也測試讓第三方 App 支援信用卡自動填寫功能，當使用者在 App 內新增卡片時，系統將提示是否儲存至 iCloud 鑰匙圈，使用體驗類似 Safari 的自動填入。此外，Freeform 將加入資料夾系統，補上長期被使用者詬病的整理功能，定位更接近正式的生產力工具。

影音服務方面，系統中出現 Apple TV「運動級別（Sports Tier）」的相關標記，外界推測蘋果可能規畫針對運動內容推出更高階的訂閱方案。同時，iOS 26.4 也將加入新的裝置驗證機制，在登入 Apple ID 與 iCloud 前檢查系統完整性，強化對越獄或未授權修改裝置的防護。

語音助理方面，新一代 Siri 將於 iOS 26.4 導入「Apple Intelligence」，主打更自然的對話體驗。相關程式碼顯示，其背後可能採用大型語言模型技術，進一步提升理解與回應能力。

穿戴與配件方面，AirPods 將新增「精準戶外定位」功能，強化在「尋找」App 中的定位表現。由於今年推出的新款 AirPods Pro 已升級超寬頻晶片，該功能可能僅限於新機型。

更長期的規畫也浮上檯面。iOS 27 預計強化照片 App 的收藏分類，並引入全新的 AirPods 配對系統；至於 iOS 28，系統旗標顯示 Apple Watch 將新增睡眠指標，例如「在床時間」，同時健康 App 也有望首度登上 Mac 平台。

雖然內部測試功能不一定全數正式推出，但以往經驗顯示，這類程式碼往往能提前反映蘋果的產品方向。整體來看，iOS 26.4 將是一個企圖心不小的中期更新，而真正的大幅變革，可能會在 iOS 27 與 iOS 28 陸續登場。