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小米台灣總經理李佳峰傳下周離職　小米回應了

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▲外傳小米台灣分公司總經理李佳峰，在任職逾五年後，即將在下周離職。（圖／Otis 提供）

▲外傳小米台灣分公司總經理李佳峰，在任職逾五年後，即將在下周離職。（圖／Otis 提供）

科技中心／台北報導

小米台灣驚傳將有人事大地震！外傳小米台灣分公司總經理李佳峰，在任職逾五年後，即將在下周離職；對此，《ETtoday新聞雲》記者求證小米台灣，公司並未否認李將去職，表示「公司主管如有異動，將會於適當時間對外公告」。

李佳峰曾在台灣IT產業任職達18年，歷經三星等國際品牌，他曾在受訪時表示，小米作為新創公司，為台灣人才提供了一個非常大的舞台和平台，他會選擇加入，是因為看好小米從零開始組建團隊，決定接下這個挑戰。

李佳峰在擔任小米台灣分公司總經理期間，一手讓台灣小米從電商平台，擴展至通路品牌，並站穩銷量銷售額前十大的地位。

同時，李佳峰也積極推動小米在台的在地化。去年底，台灣小米引進智慧家庭樞紐小米AI音箱，要搭載小米AI智慧語音助理小愛同學，引發市場關注。

李佳峰指出，在台銷售的小米AI音箱由台灣團隊進行本地化，與大陸版相比，台灣的小米音箱在語意字串上已進行調整，除了先與KKBOX合作，初期以提供目前大多數消費者普遍需要的天氣、匯率、音樂、翻譯、操控智慧家電等功能，也將與各內容及應用開發商合作，推出更多應用。

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關鍵字：台灣小米,李佳峰,智慧音箱

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