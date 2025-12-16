iOS 26.3 Beta 1登場　轉移Android更方便、天氣桌布玩法更多

記者吳立言／綜合報導

蘋果已正式釋出 iOS 26.3 Beta 1，這是 iOS 26 系列的下一個更新版本，預計將於 2026 年 1 月左右正式推出。由於測試時程橫跨年底假期，這次更新屬於功能相對精簡的小型版本，新增項目以系統調整與跨平台體驗改善為主。

目前已確認的重點更新包含全新的「轉移至 Android」資料移轉工具、通知轉發設定，以及鎖定畫面天氣桌布的調整，後續若有新功能，將隨測試版更新陸續補充。

在資料移轉方面，iOS 26.3 新增「移轉至 Android」功能，讓 iPhone 使用者只需將手機靠近 Android 裝置，即可啟動資料轉移流程，無需額外下載第三方 App。可轉移內容包含照片、訊息、備忘錄、App、密碼、電話號碼等，不過健康資料、藍牙配對裝置，以及鎖定備忘錄等受保護項目則不在移轉範圍內。Google 方面也已提供反向功能，讓 Android 與 iPhone 之間的轉移形成雙向機制。

另一項更新為「通知轉發（Notification Forwarding）」設定，允許 iPhone 的通知轉送至第三方穿戴式裝置，例如 Android 智慧手錶。不過該功能一次僅能指定一個裝置，啟用後 Apple Watch 將無法同步接收通知。此功能目前「僅限歐盟地區」，主要用以回應歐盟對於平台公平性與反壟斷的相關要求。

在視覺介面方面，鎖定畫面新增獨立的「天氣桌布」分類，原本與天文桌布合併的選項已拆分。系統內建三款預設天氣桌布，搭配不同時間字體與天氣小工具，讓使用者能更直觀了解天氣桌布的呈現方式。

整體而言，iOS 26.3 Beta 1 著重於跨平台互通與細部體驗調整，並未加入大量全新功能。該版本支援所有可升級至 iOS 26 的 iPhone 機型，正式版預期將於 2026 年 1 月隨後續測試完成後推出。