3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26.3 Beta 1登場　轉移Android更方便、天氣桌布玩法更多

▲▼iOs 26.3 beta1。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果已正式釋出 iOS 26.3 Beta 1，這是 iOS 26 系列的下一個更新版本，預計將於 2026 年 1 月左右正式推出。由於測試時程橫跨年底假期，這次更新屬於功能相對精簡的小型版本，新增項目以系統調整與跨平台體驗改善為主。

目前已確認的重點更新包含全新的「轉移至 Android」資料移轉工具、通知轉發設定，以及鎖定畫面天氣桌布的調整，後續若有新功能，將隨測試版更新陸續補充。

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

在資料移轉方面，iOS 26.3 新增「移轉至 Android」功能，讓 iPhone 使用者只需將手機靠近 Android 裝置，即可啟動資料轉移流程，無需額外下載第三方 App。可轉移內容包含照片、訊息、備忘錄、App、密碼、電話號碼等，不過健康資料、藍牙配對裝置，以及鎖定備忘錄等受保護項目則不在移轉範圍內。Google 方面也已提供反向功能，讓 Android 與 iPhone 之間的轉移形成雙向機制。

另一項更新為「通知轉發（Notification Forwarding）」設定，允許 iPhone 的通知轉送至第三方穿戴式裝置，例如 Android 智慧手錶。不過該功能一次僅能指定一個裝置，啟用後 Apple Watch 將無法同步接收通知。此功能目前「僅限歐盟地區」，主要用以回應歐盟對於平台公平性與反壟斷的相關要求。

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

在視覺介面方面，鎖定畫面新增獨立的「天氣桌布」分類，原本與天文桌布合併的選項已拆分。系統內建三款預設天氣桌布，搭配不同時間字體與天氣小工具，讓使用者能更直觀了解天氣桌布的呈現方式。

整體而言，iOS 26.3 Beta 1 著重於跨平台互通與細部體驗調整，並未加入大量全新功能。該版本支援所有可升級至 iOS 26 的 iPhone 機型，正式版預期將於 2026 年 1 月隨後續測試完成後推出。

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

iOS 26.3 Beta 1登場　轉移Android更方便、天氣桌布玩法更多

緊急電話竟打不通？蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

不用下載也能用！LINE MINI App開放桌面釘選功能

蘋果系統藍圖外流　iOS 26.4到iOS 28長期規畫全曝光

iOS 26爆出詭異災情　Android傳來的照片一放大就變紅

iOS 26爆災情放大照片自動變紅

iOS 26爆災情放大照片自動變紅

近期有不少 iPhone 用戶反映，在升級到蘋果最新的 iOS 26 系統後，從 Android 手機傳到 iPhone 的照片在放大檢視時竟然會自動套上紅色濾鏡，但縮圖與一般瀏覽模式看起來一切正常。這個奇怪現象近期在網路社群掀起熱議。

音樂不再被打斷！iOS 26推耳機優先功能

音樂不再被打斷！iOS 26推耳機優先功能

iOS 27傳將迎來兩大重點升級

iOS 27傳將迎來兩大重點升級

iPhone、Android互傳功能正式上線

iPhone、Android互傳功能正式上線

iOS 26.2 Beta2 更新亮點一次看

iOS 26.2 Beta2 更新亮點一次看

蘋果更新資料移轉跨平台通知轉發天氣桌布iOS26iOs26.3

