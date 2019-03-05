好天氣剩今天「全台高溫26℃↑」　周三起連下8天雨、低溫探12度

▲趁變天前趕緊把握今天好天氣。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

春天後母臉！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今（5）日全台各地為多雲時晴的好天氣，高溫都有26度以上，不過傍晚開始會出現明顯降雨，雨連下8天到下周三，溫度部分則從明天清晨開始逐日下降，周四晚間、周五清晨溫度最低，北台灣下探12度，要等到下周一天氣才會好轉。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，受到東北季風影響，今日凌晨仍然偏涼，白天逐漸回暖，北部高溫約26至27度，中部28度左右，南部可達32度左右，東部可升至28度。他指出，明天開始，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，北台灣再轉濕冷，為「春寒料峭」的天氣。

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▲今天傍晚就會開始會出現明顯降雨。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

吳德榮表示，周四晚、周五凌晨溫度最低，台灣沿海空曠地區將降至12度左右，周五至周六雖然冷空氣逐季減弱，但因雲多降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕冷，直到周日另一波鋒面及東北季風南下，氣溫再略為下降，北台灣持續濕冷，要等到下周一天氣才會好轉。

據最新模式模擬顯示，吳德榮分析，周三至周日連續5天，台灣的天氣也進入「春寒雨若泉（濺）」的情境，華南至台灣附近水氣很多，帶來的降雨範圍大，有時擴展至中部，甚至於全台，不但兩波鋒面通過前後，伴隨局部性陣雨或雷雨，局部地區並有較大雨勢，，出門記得攜帶雨具。

▲周四晚間、周五清晨溫度最低。（圖／氣象局）

中央氣象局也說，今日東北季風減弱，各地氣溫將回升，尤其北部及東北部高溫約比昨天要回升4至5度左右，白天暖熱，日夜溫差較大；至於降雨部分，白天僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴。