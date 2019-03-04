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好天氣倒數2天！周三冷氣團接力「連下8天雨、低溫探12℃」

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▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

▲周三冷氣團報到，冬衣先別急著收。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

鋒面快速通過台灣，今明兩天天氣穩定，溫度明顯回升，不過冬衣可別急著收！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周三（6）日開始，鋒面及大陸冷氣團南下，北台灣再轉濕冷，周四晚、周五清晨溫度降到最低，最低氣溫恐下探12度，北部及東北部降雨可能一直持續到13日。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，根據最新的歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今（4）日受到東北季風影響，天氣漸好轉，北台灣陰天轉多雲時晴、但仍偏涼；中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼；北部山區、東半部有局部零星降雨的機率。

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▲▼3月4日衛星雲圖，台灣上方水氣明顯減少。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲北台灣今日陰天轉多雲時晴、但仍偏涼。（圖／翻攝自中央氣象局）

吳德榮表示，今日白天高溫北部約在22度，中部26、27度，南部約在32度，東部27度左右，5日起白天回暖，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後仍有零星降雨的機率。

不過好天氣只維持到周三，吳德榮分析，鋒面及「大陸冷氣團」6日開始南下，氣溫逐日下降，北台灣再轉濕冷；周四（7）日晚、周五晨降至最低，北台灣沿海空曠地區將降至12度左右。另外，8日至9日冷氣逐漸減弱，但因降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕涼微冷，10日又有一波鋒面及東北季風南下。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

吳德榮提醒，周三起至下周日，華南至台灣附近水氣很多，帶來的降雨範圍大，有時擴展至中部，甚至於全台。兩波鋒面通過前後，伴隨局部性陣雨或雷雨，局部地區並有較大雨勢，其他時間亦有明顯降雨發生的機率，應注意保暖、攜雨具。

中央氣象局指出，今日受到東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫約16、17度，南部及花東約18至20度；北部及宜花一整天較涼，高溫約20至22度，中南部及台東高溫仍達26至29度，中南部日夜溫差較大；天氣方面，水氣明顯減少，僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲周四晚、周五清晨溫度降到最低。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象局,氣象雲,氣象,吳德榮,三立準氣象•老大洩天機

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