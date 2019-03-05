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傍晚變天！中部以北轉雷雨「全台連下5天雨」　兩波冷空氣接力探12度

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▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲春雨要來了！周三起全台有雨到周日。（圖／資料照／李毓康記者攝）

記者陳俊宏／台北報導

傍晚變天，全台一路濕到周末！中央氣象局表示，今天（5日）傍晚起隨著鋒面接近，雲量逐漸增多，降雨機率也升高，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有陣雨甚至雷雨的天氣，且到周日各地水氣明顯偏多。另外，未來一周有兩波冷空氣接力，大陸冷氣團周三（6日）南下，北部低溫探12、13度；下周一（11日）又有東北季風或冷氣團等級的冷空氣報到，屆時再度轉冷。

氣象局指出，今天清晨前東北季風影響，各地仍有涼意，中部以北、東北部及東部低溫約16至19度，南部及東南部約20度；但白天起由於東北季風減弱，各地氣溫將回升，尤其北部及東北部高溫約比4日要回升4、5度左右，北部及東半部高溫約25至27度，中南部可達29至32度。

請繼續往下閱讀...

氣象局說，至於降雨方面，白天僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴；傍晚起隨著鋒面接近，雲量逐漸增多，降雨機率也升高，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有陣雨甚至雷雨的天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，晚間起各地開始轉雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周三鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉為濕冷，中部以北及東北部地區天氣相當不穩定，會有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周四（7日）至周日（10日）受華南雲雨區東移影響，水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，北部及東北部有局部大雨發生的機率；尤其至周四、周五（8日）同時在大陸冷氣團影響之下，北台灣氣溫下降，為冷氣團影響最明顯的時候，預估北部及東北部低溫僅12、13度，中部14、15度，南部、東部及東南部16至18度，北台灣一整天偏冷，其他地區早晚偏冷。

▼冷氣團周三南下，北部及東北部周四、周五低溫僅12、13度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周六（9日）、周日（10日）雖然大陸冷氣團減弱，但華南雲雨區東移，水氣仍多，氣溫僅稍回升；下周一另一東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣將再轉涼，但由於水氣不多，僅迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，下周二（12日）至下周四（14日）可能受另一東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，但空氣秉性較乾，僅迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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