　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美對華政策將轉強硬？　張業遂：合作是雙方最好的選擇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸全國人大會議發言人張業遂。（圖／CFP）。

▲大陸全國人大會議發言人張業遂在記者會上回應媒體問答。（圖／CFP）

記者林柏安、陳政錄／台北－北京連線報導

中美經貿談判如何發展，牽動全球政經局勢變動。在5日登場的大陸全國第13屆全國人大2次會議前記者會上，美國有線電視新聞網（CNN）記者問及「中國將如何應對來自華盛頓這種對華立場政策日趨強硬的挑戰」時，大陸全國人大發言人張業遂再次強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

CNN記者在5日的記者會上提問稱，「華盛頓有一種似乎越來越強烈的共識，即不論經貿談判的結果如何，美國都應當將中國視為一個戰略威脅。」他也向人大新聞發言人張業遂問及中國對美國的定位會不會產生類似的轉變，以及中國將如何應對來自華盛頓這種對華立場政策日趨強硬的挑戰。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲中美貿易戰影響雙邊關係。（圖／路透社）

對此，張業遂回應表示，今年是中美建交40周年，40年來，中美關係總體上保持了穩定，同時取得了歷史性的進展。他也說，「我認為兩國關係保持穩定與發展，給兩國人民帶來了巨大的利益，同時也有利於促進世界的和平、穩定與發展；那麼，事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。」

張業遂強調，中國對美國的政策是一貫的、明確的，「我們致力於同美國實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將會堅定地捍衛自身的主權、安全和發展利益」。他也認為，中美兩國的利益已經深度地交織，一個衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益，「用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的。」

▲外傳美國總統川習3月底將在佛州海湖莊園與大陸國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳美國總統川習（左）3月底將在佛州海湖莊園與大陸國家主席習近平（右）會面。（資料照／達志影像／美聯社）

談到中美貿易問題，張業遂表示，一段時間以來，雙方的經貿團隊展開了富有成效的密集磋商，在雙方共同關心的許多問題上取得重要階段性進展，兩國和國際社會對此都作出了積極的反應，「我認為中美經貿關係的本質是互利共贏的，因此我們希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協議。」

ET快訊
桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回不了家
快訊／中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元　可辦理退
中山高傳女子墜落！8秒影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」
洗麥當勞可樂杯突炸裂！「右手爆血」送醫　底部「使用說明書」曝
快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,張業遂,中美關係,中美貿易,中美貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

美對華政策將轉強硬？　張業遂：合作是雙方最好的選擇

排隊時間長+單價高　北京故宮角樓餐廳「停止供應火鍋」

紫禁城「600歲誕辰紀念」　《清明上河圖》2020年9月將再現北京故宮

世界最高「滴水觀音像」…轟一聲變殘垣！　費5年斥資7800萬才建成

醉男聚餐後「撞爛防護墩墜崖」　同桌2衰友判陪50萬

用泉水洗臉「鼻孔卡5cm水蛭」　女半個月狂流鼻血＋鼻塞嚇傻

華為案雙重標準　張業遂轟美違反WTO法規干預市場公平競爭

習近平3月出訪歐洲　傳回程佛州海湖莊園再會川普簽協議

撿醫院「紙箱」賣9元　大媽毀了手術器材慘賠8萬

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

Apple錄完道歉「乃哥應該很想殺我」　《天才》認了：這集等於平常做3集

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

美對華政策將轉強硬？　張業遂：合作是雙方最好的選擇

排隊時間長+單價高　北京故宮角樓餐廳「停止供應火鍋」

紫禁城「600歲誕辰紀念」　《清明上河圖》2020年9月將再現北京故宮

世界最高「滴水觀音像」…轟一聲變殘垣！　費5年斥資7800萬才建成

醉男聚餐後「撞爛防護墩墜崖」　同桌2衰友判陪50萬

用泉水洗臉「鼻孔卡5cm水蛭」　女半個月狂流鼻血＋鼻塞嚇傻

華為案雙重標準　張業遂轟美違反WTO法規干預市場公平競爭

習近平3月出訪歐洲　傳回程佛州海湖莊園再會川普簽協議

撿醫院「紙箱」賣9元　大媽毀了手術器材慘賠8萬

夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

正妹「望高寮車內燒炭」尋恩人！目擊者：是這一群年輕人…救援影片曝光

快訊／《飛越比佛利》路克派瑞中風驟逝！享年52歲

快訊／高捷鳳山西站驚傳砍人開槍　傷者「臀、腿」中刀深可見骨

春季分齡開始取2020東奧標　王星皓、莊沐倫雙破全國紀錄

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

係金ㄟ？Google Earth發現：南極冰帽下有納粹潛艇！

屏東燈會結束2天！他曝「大鵬灣賽道」堆滿垃圾嘆慘　這張照片卻讓網吵翻

兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

一年美洲免費飛！捷藍航空辦活動...第一步刪光IG所有貼文　

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

大陸熱門新聞

情侶「房租沒繳」突消失！房東開..

世界最高滴水觀音像　轟一聲變殘..

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

床的世界、和成研發長照產品登陸

4歲弟自學英文！網路開班「秘訣..

泰拳冠軍遭5人伏擊浴血奔逃倒地

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分..

公公逼玩「下身碰撞」　新娘崩潰

男友狠甩！陸「最美女胖子」減肥..

撿醫院紙箱賣9元　大媽慘賠8萬

泉水洗臉「鼻孔卡5cm水蛭」！..

男大生鐵環嚕下體　囚鳥痛卡8h..

怪女路上隨機塞銅錢！「邪門儀式..

北京故宮角樓餐廳　宣布停賣火鍋

更多熱門

相關新聞

張業遂轟美違反WTO法規擾市場競爭

第13屆全國人大二次會議新聞發布會在4日上午舉行，針對美國指控中國國家情報法可要求通訊設備大廠華為，提供用戶數據一案，大會發言人張業遂指批，「美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂『安全風險』，是以正指手段干預經濟行為，違反WTO規則。」譴責美方雙重標準，既不公正、也不道德。

帥！ 港區政協委員　神似宋仲基

香港政協委員李慧琼：建議讓港人領大陸身份證

馬化騰兩會提交7份建議　涉科技倫理等

谷底反彈？1月景氣燈號擺脫低迷藍燈

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

徐錦江演謝遜「全程自己翻白眼」

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

情侶「房租沒繳」突消失！房東開門嚇傻

潘瑋柏潮牌名被批「低俗」　法院：商標無效

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

最美燈會安可場！6主題燈永留大鵬灣

世界最高滴水觀音像　轟一聲變殘垣

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面