美對華政策將轉強硬？　張業遂：合作是雙方最好的選擇

▲大陸全國人大會議發言人張業遂在記者會上回應媒體問答。（圖／CFP）

記者林柏安、陳政錄／台北－北京連線報導

中美經貿談判如何發展，牽動全球政經局勢變動。在5日登場的大陸全國第13屆全國人大2次會議前記者會上，美國有線電視新聞網（CNN）記者問及「中國將如何應對來自華盛頓這種對華立場政策日趨強硬的挑戰」時，大陸全國人大發言人張業遂再次強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

CNN記者在5日的記者會上提問稱，「華盛頓有一種似乎越來越強烈的共識，即不論經貿談判的結果如何，美國都應當將中國視為一個戰略威脅。」他也向人大新聞發言人張業遂問及中國對美國的定位會不會產生類似的轉變，以及中國將如何應對來自華盛頓這種對華立場政策日趨強硬的挑戰。

▲中美貿易戰影響雙邊關係。（圖／路透社）

對此，張業遂回應表示，今年是中美建交40周年，40年來，中美關係總體上保持了穩定，同時取得了歷史性的進展。他也說，「我認為兩國關係保持穩定與發展，給兩國人民帶來了巨大的利益，同時也有利於促進世界的和平、穩定與發展；那麼，事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。」

張業遂強調，中國對美國的政策是一貫的、明確的，「我們致力於同美國實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將會堅定地捍衛自身的主權、安全和發展利益」。他也認為，中美兩國的利益已經深度地交織，一個衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益，「用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的。」

▲外傳美國總統川習（左）3月底將在佛州海湖莊園與大陸國家主席習近平（右）會面。（資料照／達志影像／美聯社）

談到中美貿易問題，張業遂表示，一段時間以來，雙方的經貿團隊展開了富有成效的密集磋商，在雙方共同關心的許多問題上取得重要階段性進展，兩國和國際社會對此都作出了積極的反應，「我認為中美經貿關係的本質是互利共贏的，因此我們希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協議。」