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習近平看望政協文藝社科界委員　望海樓：新時代培根鑄魂要牢記四個堅持

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▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，習近平入場。（圖／翻攝自央視）

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，習近平入場。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

中共總書記習近平4日下午看望參加全國政協十三屆二次會議的文化藝術界、社會科學界委員，並且參加聯組會，還在會中提出「四個堅持」。人民日報海外版「望海樓」發文指稱，在實現中華民族復興的道路上「我們這個國家、這個民族必須培根鑄魂」，總書記「是在督促文學家、藝術家和理論家在新時代奮發有為」。

文章指出，習近平於2014年10月主持召開文藝工作座談會並發表重要談話、2016年5月主持召開哲學社會科學工作座談會並發表重要談話，還曾出席全國宣傳思想工作會議、黨的新聞輿論工作座談會、網路安全和資訊化工作座談會等會議，自從十八大以來就非常重視文藝、社科工作，至於本次看望的界別主要為文學家、藝術家和理論家。

▼2019大陸全國兩會現場。（圖／記者曾俊豪攝，下同）

▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安。（圖／記者曾俊豪攝）

文章表示，習近平在本次聯組會提及「文化文藝工作、哲學社會科學工作屬於培根鑄魂的工作」，並且提出堅持與時代相同步伐、堅持以人民為中心、堅持以精品奉獻人民、堅持用明德引領風尚的「四個堅持」，這是「總書記向文化藝術界、社會科學界委員不斷發出強有力的動員令」。

文章說，這個時代毫無疑問的就是新時代，尤其十九大報告也明確指出，中國特色社會主義經過長期努力已經進入新時代，這是國家發展的嶄新歷史方位，因此第一個堅持是要堅持與時代相同步伐。由於新時代堅持和發展中國特色社會主義的十四條基本方略中，也明確列出堅持以人民為中心的方針，因此第二個堅持是要堅持以人民為中心。

▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安。（圖／記者曾俊豪攝）

文章特別提到，十九大報告就曾明確指出，人民是決定黨和國家前途命運的根本力量，而在習近平的多次重要談話當中，人民二字也頻繁地出現，光是十九大報告就曾203次提到這二個字，足見人民在總書記心中的份量。

文章還稱，由於習近平在4日的談話中強調，文藝精品應該反映現實、觀照現實，並且闡釋中國精神、中國價值、中國力量，問題意識應該明確指向當下的中國，因此第三個堅持是要以精品奉獻人民；第四個堅持則要以明德引領風尚，發揮如同《大學》首句「大學之道，在明明德」的精神。

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