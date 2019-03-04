　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉大以火龍果製成染敏化太陽能電池　研究登國際期刋

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 火龍果染劑也能取代太陽能發電。（圖／嘉義大學提供，下同）

▲火龍果染劑也能取代太陽能發電。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

近年能源問題爭議不休，核能雖相對乾淨，但福島核災後令人聞之卻步，反核聲浪不斷，而PM2.5對人體為害，火力發電碳排放也成為空汙問題；太陽能發電版雖是綠能，但卻無法擺脫重金屬對環境污染的隱憂發展綠能產業，尋找替代能源為目前國家重要政策。嘉義大學電機工程學系江政達教授及學生簡亮語，最近以火龍果取代人工合染料製成染敏化太陽能電池研究登上國際期刋IEEE Sensors Journal，為傳統太陽能板製作造成的環境汙染，開啟了新的契機。

▲▼ 火龍果染劑也能取代太陽能發電。（圖／嘉義大學提供，下同）

替代能源當中最讓人們期待的就是太陽能，太陽能幾乎取之不絕、用之不盡，但傳統矽基材或薄膜式太陽電池必須在無塵室的高規格環境下製作，所需的製程技術層次高，製作過程繁瑣，故受限於特定製程環境及高價位的生產設備。相對地，染敏化太陽能電池(dye-sensitized solar cell)可利用低成本的製程技術，如狹縫型擠壓式塗佈方式的製程，製程中所需技術層次低，且可在非真空環境與一般室溫下直接製作、組裝即可。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 火龍果染劑也能取代太陽能發電。（圖／嘉義大學提供，下同）

染敏化太陽能電池製作雖較為簡易，但仍以使用人工合成染料為主，少數使用蔬果作為染料來源。人工合成染料可獲得最高的效率，但依舊產生新的汙染問題，為了減少污染，使用藍莓、覆盆子、黑梅、石榴果、蔓越莓等、火龍果等取得之天然染料，這些蔬果含有深色的花青素，就可以作為替換材料，該研究即是以火龍果作為主要染料來源。然而染敏化太陽能電池亦有其缺點，例如轉換效率比矽基太陽能電池低、染料激發態壽命短、光電轉換效率尚低等。

▲▼ 火龍果染劑也能取代太陽能發電。（圖／嘉義大學提供，下同）

簡亮語表示，目前核電廠面臨存廢問題，臺灣的電力系統已經面臨能源危機，染敏化太陽能電池有別於其他種類的發電系統，相對無汙染且成本較低，因而有了以火龍果製作染敏化太陽能電池的想法，並且將太陽能電池結合至自行開發的轉換晶片，形成一組具有高靈敏度火龍果太陽能電池轉換器，可應用太陽能電池特性來偵測陽光強度。

教授江政達表示，基於保護地球，減少傳統太陽能板製作及丟棄後所造成的環境汙染，與學生共同研究有機型態的太陽能電池，歷時2年，利用火龍果製作太陽能電池的實驗發現，相較其他水果材料，發現最後以火龍果本身的染劑，塗在FTO玻璃片上可達到最顯著的電極電壓，並將玻璃片的電極連接至自行開發的轉換晶片，此晶片目前具有全世界最佳之靈敏度，透過晶片轉換即可形成具高靈敏度火龍果染敏太陽能電池。因此，可適用在偵測陽光強度的應用上，如感知溫室內蘭花的陽光強度。

江政達指出，新型態不笨重且具環保的太陽能電池將會是未來主流；因為傳統製作時所形成的化學汙染與丟棄後對環境造成的傷害，是研究者急需克服與認真面對的。雖然火龍果染敏太陽能電池所形成的太陽能轉換效率比起傳統太陽能電池仍需再提升，但未來具高太陽能轉換效率且環保的設計仍是值得後續開發追求。

ET快訊
韓瑜激短褲「居家照」辣翻！鏡頭一拉遠狂露神級美腿
孫安佐單挑館長影片曝光！嘴破眼瘀青pk大魔王慘被打爆
板橋玉山銀行板新分行遭搶50萬元　警方全力追捕中
「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

關鍵字：火龍果,太陽能,嘉義大學電機工程學系,江政達,簡亮語

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與「新加坡小情侶」房內血跡吻合

三寶「插隊左轉」下秒悲劇撞車！後車再補刀檢舉...網狂重播讚爆：療癒

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

愛車被「兩把S級剪刀」暴力捅進！屁股開深洞　網驚：這內功不得了

「外面找女生要花1800」　鬼父把親生女當洩慾工具完事後給500

2歲金牛妹「乖乖看鏡頭」超難得！媽欣慰1秒破功...神展開　萬人笑：是人才

「印象派」大自然的饗宴油畫展　中正紀念堂3/6起期間限定

「埃及聖䴉」爆量將用空氣槍射殺挨批　林務局曝移除方案

店裡蹲廁所！微弱女聲傳出「啊…啊」毛炸　他掏手機求救…結局糗翻

「烏米老師」徐秀美　在屏科大與大家分享生命的故事

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

2歲金牛妹「乖乖看鏡頭」超難得！媽欣慰1秒破功...神展開　萬人笑：是人才

「印象派」大自然的饗宴油畫展　中正紀念堂3/6起期間限定

「埃及聖䴉」爆量將用空氣槍射殺挨批　林務局曝移除方案

店裡蹲廁所！微弱女聲傳出「啊…啊」毛炸　他掏手機求救…結局糗翻

「烏米老師」徐秀美　在屏科大與大家分享生命的故事

嘉大以火龍果製成染敏化太陽能電池　研究登國際期刋

第44屆藝美獎「藝時伴刻」入圍名單出爐！

清明連假耍「疏運新招」　國道0-10時免費、前1週休單一費率再7折

走斑馬線也怕「車子撞上來！」　他回台嚇傻：行人為何要禮讓？

小鳥貼紙好可愛！妹妹伸手要...5歲姊「神配合」惹爆哭　網一看8字全笑噴

中職／林政賢未在60人名單　陳連宏：冬盟後手不適

美元強勢　新台幣貶破30.8關卡　

體育蒲公英計畫走入基層　揭露運動好手甘苦

中職／教練初體驗　高志綱：好空虛！

春遊羅東了解福德正神文化　送限量土地公存錢筒公仔

2歲金牛妹「乖乖看鏡頭」超難得！媽欣慰1秒破功...神展開　萬人笑：是人才

來桃園凝聽「午後民謠」　吳志寧首場多元音樂創作演出

陽台打盹…醒來驚見肚上「一團毛絨絨」　牠呼嚕陪睡強迫收編

嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車燈催促

偵破街頭殺人案　議長率員嘉勉有功員警

北市一夜輾2人！中山北留「鮮紅血柱」 男遭自小客破頭k

生活熱門新聞

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦..

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

辦好市多會員值得？網：不常逛就..

彰化放棄2020台灣燈會讓給台..

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚..

　

回到冬天！周三起「全台雨連下8..

首次到女友家　準岳母深V睡衣誘..

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒..

屏東燈會落幕　潘孟安1526字..

樂桃飛沖繩只要777元！5日手..

走進去就失蹤！他PO文急尋老婆..

台南小菜8片60元！高雄妹吃完..

挺其邁被檢舉？郭家肉粽調漲開發..

更多熱門

相關新聞

亞洲最大專業能源展開幕　貿協籌組台灣館搶攻日本商機

亞洲最專業能源大展-日本智慧能源週(World Smart Energy Week 2019)今天（27日）在日本東京有明展覽館開展，由經濟部國際貿易局和外貿協會組團參展，我國威日光電、捷拓、景欣、政頂、致茂電子及台灣燃料電池夥伴聯盟等計16家能源相關業者赴日參加。

加碼投資500億　助攻台南陽光電城計畫

呆萌圓仔抱水管翻出美味栗子！

虹揚-KY元月營收月增10.73%

大陸企圖在太空建立太陽能電站

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面